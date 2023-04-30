Россиянка с победой ворвалась в UFC: видео быстрого финиша
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская девушка-боец ММА Ирина Алексеева быстро взяла верх над швейцаркой Штефани Эггер в своем дебютном поединке в UFC.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская девушка-боец ММА Ирина Алексеева быстро взяла верх над швейцаркой Штефани Эггер в своем дебютном поединке в UFC.
На турнире промоушена в Лас-Вегасе (США) отечественная спортсменка уже в первом раунде провела болевой прием на ногу, после чего оппонентка была вынуждена сдаться.
Для 32-летней Алексеевой это пятая победа в шести профессиональных схватках.