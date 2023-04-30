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06:15 (мск), источник: Sport24

Алексеева стала лишь четвертой женщиной в UFC, выигравшей бой рычагом колена

Россиянка Ирина Алексеева дебютировала в UFC с победы над Стефани Эггер.

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Алексеева выиграла благодаря болевому приему на колено в первом раунде.

Как сообщает MMA Fighting, это лишь четвертая победа подобным приемом в истории женского дивизиона UFC.

Ранее рычагом колена победы одерживали Маккензи Дерн (против Ханны Сайферс в мае 2020-го), Майра Буэно Силва (над Линой Лансберг в феврале 2023-го) и Ариана Липски (над Луаной Каролиной в июле 2020-го).

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