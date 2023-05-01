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13:44 (мск), источник: ТАСС

Бой Мальдонадо против Ивана Емельяненко не состоится

Поединок должен был пройти 26 мая в Москве.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между бразильцем Фабио Мальдонадо и россиянином Иваном Емельяненко отменен. Об этом Мальдонадо рассказал ТАСС в понедельник.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал ТАСС, что Мальдонадо будет соперником Емельяненко в дебютном поединке по ММА, который пройдет 26 мая.

«Я дал согласие на бой, мы обо всем договорились. Но потом все отменилось. Не знаю почему», — сказал Мальдонадо.

Иван Емельяненко родился в 1988 году. Он является мастером спорта по боевому самбо. Мальдонадо 43 года, на его счету 28 побед и 17 поражений в ММА. В 2016 году он проиграл Федору Емельяненко решением судей.

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