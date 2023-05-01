Бой Мальдонадо против Ивана Емельяненко не состоится

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между бразильцем Фабио Мальдонадо и россиянином Иваном Емельяненко отменен. Об этом Мальдонадо рассказал ТАСС в понедельник.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал ТАСС, что Мальдонадо будет соперником Емельяненко в дебютном поединке по ММА, который пройдет 26 мая.

«Я дал согласие на бой, мы обо всем договорились. Но потом все отменилось. Не знаю почему», — сказал Мальдонадо.