Бой Мальдонадо против Ивана Емельяненко не состоится
Поединок должен был пройти 26 мая в Москве.
Поединок должен был пройти 26 мая в Москве.
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между бразильцем Фабио Мальдонадо и россиянином Иваном Емельяненко отменен. Об этом Мальдонадо рассказал ТАСС в понедельник.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал ТАСС, что Мальдонадо будет соперником Емельяненко в дебютном поединке по ММА, который пройдет 26 мая.
«Я дал согласие на бой, мы обо всем договорились. Но потом все отменилось. Не знаю почему», — сказал Мальдонадо.
Иван Емельяненко родился в 1988 году. Он является мастером спорта по боевому самбо. Мальдонадо 43 года, на его счету 28 побед и 17 поражений в ММА. В 2016 году он проиграл Федору Емельяненко решением судей.