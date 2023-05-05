Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известна причина
Бой казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова на турнире UFC 288 отменен, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова на турнире UFC 288 отменен, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Отмечается, что у соперника казахстанца — бразильца Рафаэля Эстевама возникли проблемы со сгонкой веса.
Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.
Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.
На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.