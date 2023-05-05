Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Шальке-04
Хоккей. НХЛ
6.05
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
42
Футбол. Первый дивизион
6.05
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
6.05
Енисей
КАМАЗ
Все события
18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известна причина

Бой казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова на турнире UFC 288 отменен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Отмечается, что у соперника казахстанца — бразильца Рафаэля Эстевама возникли проблемы со сгонкой веса.

Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.

Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь