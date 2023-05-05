Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известна причина

Отмечается, что у соперника казахстанца — бразильца Рафаэля Эстевама возникли проблемы со сгонкой веса.

Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.

Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.