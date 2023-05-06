Монсон: Никогда не вернусь в США
Бывший боец ММА Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о деталях процедуры отказа от американского гражданства.
Бывший боец ММА Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о деталях процедуры отказа от американского гражданства.
«Я подал все документы. Сейчас я жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и вернуть паспорт. Никогда не вернусь в США», — сказал Монсон «СЭ».
Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.