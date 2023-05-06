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15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Монсон: Никогда не вернусь в США

Бывший боец ММА Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о деталях процедуры отказа от американского гражданства.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

«Я подал все документы. Сейчас я жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и вернуть паспорт. Никогда не вернусь в США», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.

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