Сехудо шикарно вернулся в UFC. А Стерлинг снова победил хитростью

В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) состоялся интереснейший турнир UFC 288. В главном бою вечера схлестнулись действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Оба бойца постарались подойти к поединку в оптимальных кондициях. И это при том, что Посланник три года не выходил в октагон. Сехудо завершил карьеру на пике, но принял решение вернуться, чтобы вновь навести шороху.

Стерлинг идёт на серии из восьми побед. Сначала в списке поверженных оказались Бретт Джонс, Коди Стаманн, Джимми Ривера, Педру Муньос и Кори Сэндхэген. А затем Алджамейн получил титульный шанс. Первую победу над Петром Яном он забрал после дисквалификации россиянина. А в реванше действовал более убедительно, но оказаться сильнее смог лишь раздельным решением. Вернуться к досрочным финишам получилось в бою с Ти Джеем Диллашоу. Уже во втором раунде Алджо добыл победу техническим нокаутом.

Сехудо перед завершением карьеры шёл на серии из шести побед. В списке жертв оказались Вилсон Рейс, Серхио Петтис, Деметриус Джонсон, Ти Джей Диллашоу, Марлон Мораис и Доминик Крус. Любопытно, что четырежды Генри побеждал досрочно. А ещё Генри ушёл из UFC, удерживая сразу два чемпионских пояса. Он доминировал в легчайшем и наилегчайшем весе. А теперь Посланник принял решение вернуться после трёхлетнего простоя.

С самого старта первого раунда Стерлинг агрессивно бросился на Сехудо. Генри выглядел осторожно, старался подловить соперника на ошибке. Чувствовалось, что Алджо было намного удобнее работать из-за преимущества в размахе рук. Но Посланник шикарно воспользовался первым же шансом и оформил тейкдаун. Олимпийский чемпион начал хладнокровно контролировать ситуацию. Бойцы вернулись в стойку, но и там Стерлинг пропускал болезненные удары. И практически сразу же последовал второй тейкдаун. Но на последней минуте раунда инициативу перехватил Стерлинг. Правда, особенных дивидендов ему это не принесло.

Во втором раунде активнее вновь начал Генри. Но всё наступление Сехудо ни к чему особенному не привело. А Стерлинг начал отвечать. Казалось, что Алджо вообще не переживает, даже неоправданно рискует. Постепенно темп начал падать. Особенной опасности в этой пятиминутке больше не было. В третьем раунде Стерлинг решил пойти в атаку, начал выкидывать лоу-кики. А затем пропустил опаснейшее колено и оказался в тисках соперника. Но Генри позволил ему выбраться из захвата. И всё-таки чувствовалось, что Сехудо владеет инициативой.

Старт четвёртого раунда лишь подтвердил — Посланник ни в чём не уступает чемпиону. Генри и в стойке попадал, и в борьбе доминировал. Складывалось ощущение, что Алджо никак не может придумать ход, который бы позволил подловить Сехудо. И всё-таки на последних секундах Стерлинг смог оформить тейкдаун. Складывалось ощущение, что всё решит пятый раунд!

В заключительной пятиминутке соперники начали осторожно. И снова активнее выглядел Сехудо. Было видно, насколько сильно Посланник соскучился по октагону. Казалось, что Стерлинг сознательно сушит поединок, поскольку уверен в поддержке со стороны судей. А драгоценные секунды стремительно утекали. И с каждым мгновением всё осторожнее действовали оппоненты. А затем Генри оформил красивейший перевод Алджо на настил. И именно это действие, кажется, сыграло определяющую роль.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d2aecca942eb541&partner_ext=173&place_id=222&oid=-64884496&hd=2&id=456241613&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.