Евлоев получил денежный бонус за бой вечера на UFC 288

Поединок полулегковесов продлился все три раунда и закончился триумфом Евлоева единогласным решением судей. Изначально он должен был встретиться с американцем Брайсом Митчеллом, однако последний менее чем за неделю до поединка снялся из-за травмы.

«У этого парня сегодня был дебют в UFC, но у него большой опыт. Как мы увидели, он очень опасен в грэпплинге. Сколько попыток сабмишенов он провел. Спасибо моему оппоненту за этот бой. Я узнал, что буду биться всего 20 дней назад. Вышел после Рамадана, поэтому чувствовал себя немного медленным. У Лопеса большое будущее в полулегком дивизионе», — сказал Евлоев после боя.