Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Монако
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Урал
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Монца
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волга
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:05
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Труа
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Верона
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас
Эдмонтон
15
Все события
10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евлоев получил денежный бонус за бой вечера на UFC 288

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за лучший бой вечера с бразильцем Диего Лопесом на 288-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в американском Ньюарке, сообщается на официальном сайте промоушена.

Наверх
Источник: Reuters

Поединок полулегковесов продлился все три раунда и закончился триумфом Евлоева единогласным решением судей. Изначально он должен был встретиться с американцем Брайсом Митчеллом, однако последний менее чем за неделю до поединка снялся из-за травмы.

«У этого парня сегодня был дебют в UFC, но у него большой опыт. Как мы увидели, он очень опасен в грэпплинге. Сколько попыток сабмишенов он провел. Спасибо моему оппоненту за этот бой. Я узнал, что буду биться всего 20 дней назад. Вышел после Рамадана, поэтому чувствовал себя немного медленным. У Лопеса большое будущее в полулегком дивизионе», — сказал Евлоев после боя.

«Многие бойцы не хотят принимать поединок со мной. Мне нужны большие имена», — добавил россиянин.

Отечественному атлету 28 лет, в профессиональной ММА-карьере он не потерпел ни одного поражения (17 побед). У дебютанта лиги, 28-летнего Лопеса 21 победа и шесть поражений.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Гениально!' Как Слава Зайцев и Татьяна Тарасова устроили революцию
Месть за предательство или гордость? Почему Роднина плакала на пьедестале
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь