Евлоев получил денежный бонус за бой вечера на UFC 288

Поединок полулегковесов продлился все три раунда и закончился триумфом Евлоева единогласным решением судей. Изначально он должен был встретиться с американцем Брайсом Митчеллом, однако последний менее чем за неделю до поединка снялся из-за травмы.
«У этого парня сегодня был дебют в UFC, но у него большой опыт. Как мы увидели, он очень опасен в грэпплинге. Сколько попыток сабмишенов он провел. Спасибо моему оппоненту за этот бой. Я узнал, что буду биться всего 20 дней назад. Вышел после Рамадана, поэтому чувствовал себя немного медленным. У Лопеса большое будущее в полулегком дивизионе», — сказал Евлоев после боя.
«Многие бойцы не хотят принимать поединок со мной. Мне нужны большие имена», — добавил россиянин.
Отечественному атлету 28 лет, в профессиональной ММА-карьере он не потерпел ни одного поражения (17 побед). У дебютанта лиги, 28-летнего Лопеса 21 победа и шесть поражений.