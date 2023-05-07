Тони Фергюсон арестован за вождение в нетрезвом виде в Голливуде
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает издание TMZ.
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает издание TMZ.
Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 мая в Лос-Анджелесе (США). Боец врезался на своём пикапе в припаркованные машины, после чего его автомобиль перевернулся на бок. По информации ресурса, Фергюсон отказался пройти алкотест и был доставлен в отделение полиции.