Тони Фергюсон арестован за вождение в нетрезвом виде в Голливуде

Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 мая в Лос-Анджелесе (США). Боец врезался на своём пикапе в припаркованные машины, после чего его автомобиль перевернулся на бок. По информации ресурса, Фергюсон отказался пройти алкотест и был доставлен в отделение полиции.