Конор Макгрегор хочет перезапустить карьеру в реалити-шоу от UFC. Чем оно знаменито?

«Парни, пожалуйста не обосритесь», — с такими словами глава UFC Дэйна Уайт обратился к бойцам ММА Форресту Гриффину и Стефану Боннару накануне их очной встречи, которая стала главным боем первого сезона The Ultimate Fighter. Парни удовлетворили просьбу босса и устроили качественную бойню с бешеным обменом ударами, кровью и интригой. Позже Уайт назвал этот бой самым важным в истории не только TUF, но и всего UFC.

Он спас UFC, спас наши деньги и вообще всю индустрию профессионального ММА. Без этих двух простых американских парней, далеко не самых искусных бойцов, — могло бы просто ничего не появиться. Смешанные единоборства остались бы в глубоком андерграунде. Дэйна Уайт

В 2005 год UFC вошел с огромными финансовыми проблемами. Суммарный убыток организации достиг 35 миллионов долларов, и проект был на грани закрытия или как минимум поисков новых хозяев. На TUF была сделана ставка, и именно реалити-шоу помог вытащить UFC из тяжелейшей ситуации. The Ultimate Fighter вместе со ставшим вишенкой на торте финальным боем внесли огромный вклад в популяризацию ММА и позволили этому виду спорта начать развиваться бешеными темпами.

История появления и регламент

Идея создать TUF принадлежит главе UFC Дэйне Уайту и совладельцам промоушена братьям Лоренцо и Фрэнку Фертитта в 2004 году. Реалити-шоу в самых разных жанрах находились на пике популярности на ТВ-каналах по всему миру, поэтому функционеры решили искать счастья именно в этом направлении. Ведущие американские телеканалы отказывались приобретать права на шоу, но руководители организации все же нашли один, с которым удалось договориться. При условии, что все расходы на продакшен UFC возьмет на себя.

В январе 2005-го в эфир канала Spike TV вышла первая серия шоу, которое получило название «Приключение начинается». В дебютном сезоне были представлены только две весовые категории: средняя и полутяжелая, а бойцов-участников поделили на две команды. Их возглавили Чак Лидделл и Рэнди Кутюр, которые на тот момент были звездами UFC. Победу в первом сезоне одержали Гриффин и Диего Санчес. Первый позднее стал чемпионом UFС в полутяжелом весе и вошел в Зал славы организации, а второй входил в число претендентов на пояс промоушена в легком весе.

Перед боем нам обещали гребаные горы золота. С деньгами тогда у меня и Боннара было скверно, и Дэйна дал нам шанс. На бой пришла моя семья, друзья. Никогда в жизни я не был так заряжен на победу. Форрест Гриффин

К участию в шоу допускают и спортсменов-любителей, и профессионалов, их делят на две противоборствующих лагеря. Все живут и тренируются в одном месте. В первом сезоне участвовали 16 бойцов, в седьмом — их количество увеличили до 32, какое-то время за победу боролись 28 претендентов, а теперь их снова 16. Соревнования проходят по олимпийской системе на выбывание, так что шоу планомерно теряет участников по ходу сезона.

До полуфиналов бойцы выясняют отношения в двухраундовых поединках показательного формата, но со стадии полуфинала все переходит на самый серьезный уровень. Бои становятся трехраундовыми, проходят по правилам профессиональных ММА, интегрируются в турниры UFC, а их результаты заносятся в официальную статистику бойцов. Победителям финалов достается главный приз — контракт с UFC. При этом руководители промоушена могут спокойно пригласить и других бойцов, которые произведут на них впечатление по итогам TUF.

Так что шоу дает путевку в жизнь не только новичкам, но и опытным мастерам, у которых по какой-то причине не складывается карьера в ММА.

Известные участники

В 2015 году участником 21-го сезона TUF стал американский боец нигерийского происхождения Камару Усман. Карьеру в ММА он начал за три года до этого и успел одержать пять побед и потерпеть одно поражение в боях с малоизвестными американцами. Участие в реалити-шоу помогло Усману выйти на новый уровень: он дошел до финала, где победил удушающим приемом представителя Ирака Хейдера Хассана и получил контракт с UFC. Шансом боец воспользовался сполна: несколько лет он владел титулом чемпиона UFC в полусреднем весе и до сих пор входит в топ-10 лучших бойцов организации вне зависимости от весовых категорий.

Катком по 13-му сезону TUF в 2011 году прошелся американец Тони Фергюсон. Он уверенно раскидывал соперников на пути к финалу, а в решающем поединке в первом раунде нокаутировал соотечественника Рамзи Ниджема. С 2013-го по 2019 год боец выдал впечатляющую серию из 12 побед подряд и завоевал временный пояс чемпиона UFC, однако главный бой в карьере против Хабиба Нурмагомедова так и не провел. Встреча по разным причинам срывалась пять раз. Пять последних боев Фергюсона в UFC завершились поражениями. Спортсмен был одним и кандидатов на участие в новом сезоне TUF в качестве тренера, но стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Американец Райан Бейдер пришел в восьмой сезон TUF в 2008 году, имея за плечами семь побед нокаутом в семи поединках.

В реалити-шоу он продолжил победный почин, легко дойдя до финала, где в первом раунде отправил отдыхать бразильца Винни Магальяйнса. В UFC Бейдер выступал с переменным успехом до 2016-го, после чего ушел в Bellator, где сходу стал чемпионом промоушена в тяжелом весе. В феврале этого года американец в первом раунде нокаутировал проводившего прощальный бой Федора Емельяненко и в очередной раз защитил титул.

TUF стал трамплином для карьеры американца Нейта Диаса, который поучаствовал в реалити-шоу в 2007 году. Спортсмен стал победителем юбилейного сезона под номером пять, выиграв в финале бой у соотечественника Манвела Гамбуряна. Соперник Диаса сдался из-за травмы плеча. В UFC Нейт так и не добрался до титулов, но при этом стал звездой. Диас побеждал Фергюсона, Макгрегора и Дональда Серроне, а его бои часто отмечались UFC как лучшие поединки вечера.

От футболистов до девушек

Помимо первого сезона, который по сути спас UFC от краха, в истории TUF было еще несколько сезонов, которые достойны отдельного упоминания. В 2006 году на экраны вышел четвертый сезон, в котором участвовали только те бойцы, которые имели опыт выступления в UFC. Команды каждую неделю получали нового наставника, а спортсмены стремились перезапустить карьеру в промоушене. Победители были определены в четырех весовых категориях, но только Мэтт Серра триумфально вернулся в UFC. После реалити-шоу он стал чемпионом в полусреднем весе и вошел в Зал славы UFC.

Десятый сезон TUF в 2009 году стартовал с открытого кастинга, который проходил в отеле и транслировался телеканалом Spike TV.

Поучаствовать в шоу хотели даже профессиональные игроки в американский футбол Герберт Гудман и Рекс Ричардс, но отбор они не прошли. Сезон запомнился открытой конфронтацией тренеров команд Куинтона Джексона и Рашада Эванса, которые конфликтовали в каждой серии, устраивали треш-ток и в конце концов встретились в октагоне в мае 2010-го на турнире UFC 114. Победу единогласным решением судей одержал Эванс.

В 2013-м тренерами 18-го сезона TUF впервые стали женщины: Ронда Роузи и Миша Тейт. Первая в ходе шоу вела себя очень эмоционально, много ругалась и удостоилась большой порции критики от телезрителей. В сезоне наравне с мужчинами участвовали и девушки-бойцы. Спустя месяц после окончания показа шоу Роузи призналась, что на тот момент не посмотрела ни одной серии.

Вы ошибаетесь, если думаете, что о человеке можно судить по тому, как он ведет себя на экране телевизора. Но я счастлива, что множество людей узнали о наших девочках-бойцах. Теперь они смогут показать себя на большой арене. Ронда Роузи

Эффект Макгрегора

В 2015 году в UFC решили добавить TUF интриги и придумали формат, в котором бойцов поделили на представителей Европы и США. В качестве тренера европейской команды пригласили Макгрегора, а его оппонентом стал американец Юрайя Фэйбер. Присутствие Конора, определенно, сделало сезон особенным. Одним из самых ярких эпизодов стал конкурс тренеров, над которым организаторы порядочно заморочились.

Макгрегор и Фэйбер поднялись в воздух на вертолете и сбрасывали оттуда арбузы на гигантскую мишень. Победителю полагались десять тысяч долларов плюс 1,5 тысячи на каждого члена команды. В этом странном соревновании менее удачливым оказался ирландец, который эмоционально переживал поражение. «К черту этот конкурс. Тошнит от него, чувствую себя отвратительно. Не люблю проигрывать. Поздравляю жопоголового болвана», — заключил Макгрегор.

Одним из подопечных Конора на TUF был Артем Лобов, который дошел до финала, но уступил там Райну Холлe. Тем не менее спортсмен все равно заключил контракт с UFC, а Макгрегор на следующий день после финала TUF на 13-й секунде нокаутировал Жозе Альдо, стал новым чемпионом в легком весе и окончательно превратился в звезду мирового спорта.

Возвращение легенды

Спустя восемь лет Макгрегор все еще является суперузнаваемым персонажем, но его спортивный потенциал, мягко говоря, сомнителен. Боец не выходил в октагон с лета 2021-го, а в последних двух боях проиграл Дастину Порье. Ирландец пропал из рейтингов UFC, но, кажется, еще не решился на завершение карьеры.

Конор принял приглашение поучаствовать в 31-м сезоне TUF в качестве тренера, и это сотрудничество выглядит взаимовыгодным. И шоу, от которого некоторые за долгих 18 лет могли устать, и затухающая звезда ММА, нужны друг другу. Проект получит столь необходимый хайп и внимание общественности, а у Конора появится шанс перезапустить карьеру. Тренером другой команды в TUF 31 стал американский боец UFC Майкл Чендлер, с которым Макгрегор должен подраться по окончании шоу. Предположительно, это произойдет в сентябре.

Я слишком мастеровит для Чендлера. Он не дрался с таким бойцом, как я. Он действительно провел несколько классных боев и заработал право быть в топе. Но я имел дело с бойцами его типажа много раз. Я покажу свой уровень во время поединка с ним. Сделаю свою работу и покажу всем, какая между нами разница в навыках. Конор Макгрегор