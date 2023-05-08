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13:58 (мск), источник: ТАСС

Уайт заявил, что многие бойцы UFC не хотят проводить бой с Умаром Нурмагомедовым

Ранее менеджер Нурмагомедова сообщил ТАСС, что боец проведет следующий поединок в июле-августе 2023 года.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 мая. Многие бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) избегают поединка с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Умаром Нурмагомедовым, поскольку не хотят рисковать своей позицией в рейтинге. Об этом в понедельник заявил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит портал MMA Junkie.

«Знаете, есть бойцы, которые публично говорят, что примут бой против Нурмагомедова, но в личной беседе никто не скажет о желании драться с ним. Организовать бой сложно, бойцы из первой десятки рейтинга не хотят рисковать своим положением», — сказал Уайт.

25 апреля менеджер Нурмагомедова сообщил ТАСС, что боец проведет следующий поединок в июле-августе 2023 года. На счету 27-летнего Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения. Он занимает 11-ю строчку в рейтинге UFC.

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