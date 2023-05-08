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8 мая, источник: Lenta.Ru

Президент UFC заявил о мешающих боям личных проблемах Чимаева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что шведскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хамзату Чимаеву мешают проводить поединки личные проблемы. Слова Уайта приводит TSN.

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Источник: Reuters

Уайт уточнил, что это единственная причина, по которой спортсмен не выходит в октагон. «Законы нашего бизнеса известны: мы должны давать спортсменам по три схватки в год. Если этого не происходит, мы обязаны платить им», — пояснил функционер.

23 марта Чимаев заявил об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

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