Президент UFC заявил о мешающих боям личных проблемах Чимаева

Уайт уточнил, что это единственная причина, по которой спортсмен не выходит в октагон. «Законы нашего бизнеса известны: мы должны давать спортсменам по три схватки в год. Если этого не происходит, мы обязаны платить им», — пояснил функционер.

23 марта Чимаев заявил об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.