Экс-чемпион Bellator проиграл в главном бою турнира в Париже

Схватка в среднем весе продлилась все пять раундов и завершилась победой Эдвардса единогласным решением.

Эдвардсу 30 лет, он является младшим братом чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Теперь на его счету 12 побед в 14 профессиональных боях. 37-летний Мусаси — бывший чемпион Bellator, он одержал 49 побед при девяти поражениях, еще два поединка завершились вничью.