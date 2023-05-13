Экс-чемпион Bellator проиграл в главном бою турнира в Париже
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Британский боец смешанного стиля Фабиан Эдвардс победил нидерландца Гегарда Мусаси в главном поединке турнира Bellator 296, который прошел в Париже.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Британский боец смешанного стиля Фабиан Эдвардс победил нидерландца Гегарда Мусаси в главном поединке турнира Bellator 296, который прошел в Париже.
Схватка в среднем весе продлилась все пять раундов и завершилась победой Эдвардса единогласным решением.
Эдвардсу 30 лет, он является младшим братом чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Теперь на его счету 12 побед в 14 профессиональных боях. 37-летний Мусаси — бывший чемпион Bellator, он одержал 49 побед при девяти поражениях, еще два поединка завершились вничью.
В другом поединке турнира американец Брент Примус победил представителя Туниса Мансура Барнауи и стал соперником в серии Гран-при для россиянина Усмана Нурмагомедова, который является действующим чемпионом организации.