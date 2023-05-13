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11:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-чемпион Bellator проиграл в главном бою турнира в Париже

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Британский боец смешанного стиля Фабиан Эдвардс победил нидерландца Гегарда Мусаси в главном поединке турнира Bellator 296, который прошел в Париже.

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Источник: AFP 2022

Схватка в среднем весе продлилась все пять раундов и завершилась победой Эдвардса единогласным решением.

Эдвардсу 30 лет, он является младшим братом чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Теперь на его счету 12 побед в 14 профессиональных боях. 37-летний Мусаси — бывший чемпион Bellator, он одержал 49 побед при девяти поражениях, еще два поединка завершились вничью.

В другом поединке турнира американец Брент Примус победил представителя Туниса Мансура Барнауи и стал соперником в серии Гран-при для россиянина Усмана Нурмагомедова, который является действующим чемпионом организации.

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