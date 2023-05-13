Российский боец рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC

Алискеров поделился, что получил за поединок 20 тысяч долларов: десять тысяч за выход и десять тысяч за победу. «30 процентов оттуда удержали, 20 процентов — менеджеру и залу. Почти половина уходит. Сумма же небольшая, ее можно с собой [в Россию] привезти наличными», — отметил он.