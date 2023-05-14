Розенстрайк досрочно уступил Алмейде в главном событии турнира UFC

В главном событии вечера суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк не сумел одолеть Жаилтона Алмейду, проиграв бразильцу в первом раунде (сдача после удушающего приема).

Для триумфатора противостояния эта победа стала пятой кряду в UFC. У Розенстрайка три поражения в четырех последних схватках.