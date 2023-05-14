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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Розенстрайк досрочно уступил Алмейде в главном событии турнира UFC

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Шарлотт (Северная Каролина, США) подошел к концу турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ABC 4.

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Источник: UFC Russia

В главном событии вечера суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк не сумел одолеть Жаилтона Алмейду, проиграв бразильцу в первом раунде (сдача после удушающего приема).

Для триумфатора противостояния эта победа стала пятой кряду в UFC. У Розенстрайка три поражения в четырех последних схватках.

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