Дана Уайт назвал бойца, на которого он возлагает большие надежды

«Этот парень подает надежды. Все выглядит так, будто он станет звездой тяжелого веса. Его удары просто сумасшедшие. Когда он занимает позицию, то не валяет дурака. Он пытается прикончить своего соперника. Я возлагаю большие надежды на этого парня. Думаю, что он станет особенным», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.