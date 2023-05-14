Дана Уайт назвал бойца, на которого он возлагает большие надежды
Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выступление бразильского тяжеловеса Джейлтона Алмейды (19−2) в бою с Жаирзиньо Розенструйком (13−5).
Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выступление бразильского тяжеловеса Джейлтона Алмейды (19−2) в бою с Жаирзиньо Розенструйком (13−5).
«Этот парень подает надежды. Все выглядит так, будто он станет звездой тяжелого веса. Его удары просто сумасшедшие. Когда он занимает позицию, то не валяет дурака. Он пытается прикончить своего соперника. Я возлагаю большие надежды на этого парня. Думаю, что он станет особенным», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.
Алмейда победил Розенструйка сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.