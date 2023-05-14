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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дана Уайт назвал бойца, на которого он возлагает большие надежды

Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выступление бразильского тяжеловеса Джейлтона Алмейды (19−2) в бою с Жаирзиньо Розенструйком (13−5).

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Источник: UFC

«Этот парень подает надежды. Все выглядит так, будто он станет звездой тяжелого веса. Его удары просто сумасшедшие. Когда он занимает позицию, то не валяет дурака. Он пытается прикончить своего соперника. Я возлагаю большие надежды на этого парня. Думаю, что он станет особенным», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Алмейда победил Розенструйка сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

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