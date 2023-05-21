Российский боец UFC оформил красивый нокаут. А после боя снова станцевал вприсядку в Америке

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Маккензи Дерн победила Анджелу Хилл единогласным решением судей. В прелимах прошел поединок Вячеслава Борщева — россиянин встретился с представителем Китая Махешатом Хайсаером.

Борщев дебютировал в UFC в январе 2022 года яркой победой над Дакотой Бушем. Кикбоксер из Волгограда нокаутировал соперника ударом в печень уже в первом раунде. Ранее Борщев не менее красиво прорвался в промоушен через претендентскую серию Даны Уайта, а каждую победу он отмечал танцем вприсядку. Но два последних боя Вячеслав проиграл. Сначала неспособностью Борщева бороться воспользовался Марк Диакези, а затем — Майк Дэвис. Оба победили единогласным решением судей.

Вячеслав Борщев | Источник: Спорт-Экспресс

Этнический казах Махешат тоже пытался перевести бой в партер, но в этот раз Борщев выстоял. Перед поединком Вячеслав говорил, что особенно усиленно готовил защиту от борьбы, и это, наконец, сработало. Первый раунд россиянин начал осторожно. Он не спешил финишировать соперника как можно скорее, но бой чуть не закончился в середине пятиминутки, когда Махешат попал Вячеславу пальцем в глаз. Борщеву потребовалось время, чтобы восстановиться, но, когда поединок возобновился, россиянин будто стал действовать агрессивнее. За 10 секунд до конца раунда Слава Клаус отправил оппонента в нокдаун правым кроссом, после чего китаец с огромным трудом дожил до перерыва.

По истечении двух минут второго отрезка Борщев уронил Махешата правым боковым, но оппонент быстро встал и не позволил довести атаку до финиша. Зато спустя примерно 40 секунд случился еще один нокдаун. Махешат упал на спину после двух боковых от Борщева — Вячеслав воспользовался моментом и добил из граунд-энд-паунда.

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