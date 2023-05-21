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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский боец UFC оформил красивый нокаут. А после боя снова станцевал вприсядку в Америке

Вячеслав Борщев скучал по фирменному празднованию.

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Источник: Спорт-Экспресс

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Маккензи Дерн победила Анджелу Хилл единогласным решением судей. В прелимах прошел поединок Вячеслава Борщева — россиянин встретился с представителем Китая Махешатом Хайсаером.

Борщев дебютировал в UFC в январе 2022 года яркой победой над Дакотой Бушем. Кикбоксер из Волгограда нокаутировал соперника ударом в печень уже в первом раунде. Ранее Борщев не менее красиво прорвался в промоушен через претендентскую серию Даны Уайта, а каждую победу он отмечал танцем вприсядку. Но два последних боя Вячеслав проиграл. Сначала неспособностью Борщева бороться воспользовался Марк Диакези, а затем — Майк Дэвис. Оба победили единогласным решением судей.

Вячеслав Борщев | Источник: Спорт-Экспресс

Этнический казах Махешат тоже пытался перевести бой в партер, но в этот раз Борщев выстоял. Перед поединком Вячеслав говорил, что особенно усиленно готовил защиту от борьбы, и это, наконец, сработало. Первый раунд россиянин начал осторожно. Он не спешил финишировать соперника как можно скорее, но бой чуть не закончился в середине пятиминутки, когда Махешат попал Вячеславу пальцем в глаз. Борщеву потребовалось время, чтобы восстановиться, но, когда поединок возобновился, россиянин будто стал действовать агрессивнее. За 10 секунд до конца раунда Слава Клаус отправил оппонента в нокдаун правым кроссом, после чего китаец с огромным трудом дожил до перерыва.

По истечении двух минут второго отрезка Борщев уронил Махешата правым боковым, но оппонент быстро встал и не позволил довести атаку до финиша. Зато спустя примерно 40 секунд случился еще один нокдаун. Махешат упал на спину после двух боковых от Борщева — Вячеслав воспользовался моментом и добил из граунд-энд-паунда.

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Когда рефери остановил бой, российский боец станцевал фирменный танец, по которому, как он ранее признавался, уже соскучился. При этом движения Борщев немного модифицировал, добавив туда элементы нижнего брейка. Публике наверняка понравилось, как и речь Борщева в микрофон Майкла Биспинга: «Тычок в глаз? После него я ничего не видел этим глазом, я вижу три тебя, два его. Но, честно говоря, я никогда не был так готов, как к этому бою, это был лучший кэмп в моей карьере. Даже если бы он ткнул меня в оба глаза, я бы, пожалуй, все равно убил бы его. В конце первого раунда я понял, что его легче поймать с правой, я ждал этой возможности снова, и во втором раунде она пришла».

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