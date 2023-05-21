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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Дана Уайт: Усман пришёл ко мне в офис, чтобы попросить бой с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион промоушена в полусредней весовой категории Камару Усман просил у него поединок с непобеждённым шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

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Источник: Reuters

«Не секрет, что Усман хочет этот бой. Он буквально пришёл ко мне в офис, чтобы попросить бой с Чимаевым. Я объяснил ему, что он мне нравится, я считаю его одним из лучших бойцов среди всех, с кем мы когда-либо работали, но я не стану делать поединок в промежуточном весе. Пока я ничего не могу сказать, но мы стараемся сделать всё, чтобы организовать бой для Чимаева», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Чимаев и Усман уже выражали желание провести поединок в промежуточном весе и достигли устного соглашения о бое.

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