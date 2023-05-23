Нганну и Джонс раскручивают поединок века. Но все в руках другого человека

В январе Фрэнсис Нганну покинул UFC. Чемпион отказался от своего пояса и вырвался на свободу. Позже появлялись различные версии, почему именно ушёл африканец. Одни утверждали, что главной причиной стали финансовые запросы Фрэнсиса. А другие упрекали Нганну в срыве боя века. Они считали, что Нганну сбежал перед самым возвращением легендарного Джона Джонса. Но последние новости говорят о том, что лучшие тяжеловесы планеты ещё могут сойтись в октагоне.

Началось всё с того, что Дана Уайт после последнего турнира UFC решил задеть своего бывшего чемпиона. Он лишний раз напомнил, как именно, по его мнению, Фрэнсис покинул организацию:

«Исходя из того, что мне известно о сделке, а это немного, я не вижу в ней смысла. Вы собираетесь платить парню, чтобы он не дрался год, хотя он и так уже не дерётся 14 месяцев и за последние три года провёл три боя. Это не то, чем мы занимаемся, и, когда мы его уволили, я знал, что будет дальше.



Фрэнсис не хочет рисковать. Очевидно, он не хотел рисковать в бою с Джоном Джонсом, и после того, что было с Ганом, я не могу его винить в этом. Думаю, результат был бы таким же, большинство думает так же, включая самого Фрэнсиса», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0fa9e013c6cfe8ef&partner_ext=173&place_id=222&oid=-59223673&hd=2&id=456243706&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Опытный президент UFC прекрасно знает, как именно можно задеть бойца, вывести его из себя. И с Нганну этот трюк сработал, Фрэнсис совершенно точно обозлился на слова Даны. А ещё ответил Уайту, причём выдвинул ему новое условие: «Если ты вдруг действительно захочешь, чтобы бой с Джоном Джонсом состоялся, обратись к генеральному директору PFL Питеру Мюррею. Место не имеет значения. И кто на самом деле боится? Джон, я или всё-таки ты? Решайся».

Нганну мощно ответил президенту UFC. Фактически, речь будет идти не о простом столкновении двух великих тяжеловесов. Это будет битва двух промоушенов — заруба за право считаться лучшим. И Фрэнсис поставил себя в беспроигрышную позицию. Если Дана откажется, можно всем говорить, что Уайт боится за своего чемпиона. А если согласится…