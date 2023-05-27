Иван Емельяненко одержал победу в дебютном бою в ММА
Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Емельяненко одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Емельяненко одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Схватка по правилам смешанных единоборств прошла в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.
Для 35-летнего Ивана, который является младшим братом Федора и Александра Емельяненко, это был дебютный бой в ММА. Изначально его соперником должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо, однако позднее он был заменен.
Ранее Иван Емельяненко высказался о конфликтах между старшими братьями. «Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними были натянутыми. Отчасти хватался за голову из-за такого, но у одного и второго свои головы на плечах», — заявил спортсмен и выразил надежду, что со временем родственники помирятся.