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00:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Иван Емельяненко одержал победу в дебютном бою в ММА

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Емельяненко одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Схватка по правилам смешанных единоборств прошла в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.

Для 35-летнего Ивана, который является младшим братом Федора и Александра Емельяненко, это был дебютный бой в ММА. Изначально его соперником должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо, однако позднее он был заменен.

Ранее Иван Емельяненко высказался о конфликтах между старшими братьями. «Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними были натянутыми. Отчасти хватался за голову из-за такого, но у одного и второго свои головы на плечах», — заявил спортсмен и выразил надежду, что со временем родственники помирятся.

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