Иван Емельяненко одержал победу в дебютном бою в ММА

Схватка по правилам смешанных единоборств прошла в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.

Для 35-летнего Ивана, который является младшим братом Федора и Александра Емельяненко, это был дебютный бой в ММА. Изначально его соперником должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо, однако позднее он был заменен.