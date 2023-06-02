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02:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор высказался об отношении к Жозе Альдо, завершившему карьеру в ММА

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о бывшем бразильском чемпионе промоушена в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо.

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Источник: AP 2022

В прошлом году Альдо завершил карьеру в смешанных единоборствах и начал выступать в профессиональном боксе.

«Почему он завершил карьеру? Разве у него не намечалось новых боёв? Я думал, он претендует на титул в легчайшем весе. Но он вдруг решил пойти в бокс. Я не знаю, в чём была причина, но у меня нет ничего, кроме уважения к нему. Настоящий боец, выступавший в нескольких дивизионах. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Макгрегор на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Напомним, Макгрегор и Альдо встречались в 2015 году. Поединок завершился победой Конора нокаутом.

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