Макгрегор высказался об отношении к Жозе Альдо, завершившему карьеру в ММА

«Почему он завершил карьеру? Разве у него не намечалось новых боёв? Я думал, он претендует на титул в легчайшем весе. Но он вдруг решил пойти в бокс. Я не знаю, в чём была причина, но у меня нет ничего, кроме уважения к нему. Настоящий боец, выступавший в нескольких дивизионах. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Макгрегор на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.