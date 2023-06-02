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13:01 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко назвал уголовным преступлением допуск его брата Александра к боям

Глава Союза ММА России отметил, что организациям нужно в жесткой форме запрещать делать подобное.

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Источник: РИА "Новости"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Допуск бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко к поединкам со стороны организаций является уголовным преступлением. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

«Когда я [первый раз] возглавлял Союз ММА России, мы встречались с руководителями профессиональных организаций и просили, чтобы не делали даже боев с большой разницей в статистике, — сказал Емельяненко. — Сейчас они получили лицензии и делают то, что делают. Это все нужно запрещать в жесткой форме, кто этим будет заниматься — Генеральная прокуратура совместно с министерством спорта, федерации совместно с Минспортом и прокуратурой — не суть. Но это нужно в жесткой форме запрещать».

«То, что Александр выходил на бой в таком состоянии… [Владимир] Хрюнов может говорить что угодно, что врачи допустили. Но покажите этих врачей, это уголовное дело — допустить человека в таком состоянии. Так не должно быть», — добавил Емельяненко.

Александр Емельяненко в последнем поединке победил блогера Евгения Ершова болевым приемом. Емельяненко получил допуск к поединку после консилиума врачей.

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