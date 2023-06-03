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17:26 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко предложил по контракту запретить бойцам оскорблять соперников

Ранее президент Союза ММА России неоднократно критиковал бои, в которых участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса и блогеры.

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Источник: РИА "Новости"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко предложил включать в контракты бойцов пункт, запрещающий оскорбление соперников. Об этом Емельяненко рассказал журналистам в субботу.

«Нужно обговаривать со спортсменами, вносить в контракт какие-то вещи, — сказал Емельяненко. — Что можно говорить, что нельзя говорить. Какие темы можно затрагивать, какие — нельзя».

Ранее Емельяненко неоднократно критиковал «поп-ММА» — бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.

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