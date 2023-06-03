Украинский чемпион отказался оскорблять Россию
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА), не знающий поражений чемпион Bellator Ярослав Амосов отказался оскорблять россиян во время записи подкаста «Это Ирпень, Гриша».
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА), не знающий поражений чемпион Bellator Ярослав Амосов отказался оскорблять россиян во время записи подкаста «Это Ирпень, Гриша».
Ведущий предложил спортсмену выбрать одно из трех обзывательств для граждан соседней страны, на что Амосов ответил, что для него это жестко и можно обойтись без такой «традиции подкаста».
Украинцу 29 лет, в 2021 году он стал абсолютным чемпионом Bellator в полусредней весовой категории. В активе Амосова 27 побед в 27 профессиональных боях.