Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аяччо
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осер
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Ренн
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Страсбур
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Тулуза
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Анже
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Лион
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Монпелье
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Труа
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кремонезе
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Лацио
01
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
01
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
31
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
22
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
30
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
00
Все события
21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский чемпион отказался оскорблять Россию

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА), не знающий поражений чемпион Bellator Ярослав Амосов отказался оскорблять россиян во время записи подкаста «Это Ирпень, Гриша».

Наверх
Источник: Соцсети Ярослава Амосова

Ведущий предложил спортсмену выбрать одно из трех обзывательств для граждан соседней страны, на что Амосов ответил, что для него это жестко и можно обойтись без такой «традиции подкаста».

Украинцу 29 лет, в 2021 году он стал абсолютным чемпионом Bellator в полусредней весовой категории. В активе Амосова 27 побед в 27 профессиональных боях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лучшая спортсменка в истории Украины переехала в Россию. Вот это смелость!
'Не против выступать с трансгендерами': Клишина — о жизни в США и заработке
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь