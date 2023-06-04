Россиянин Гришин уступил бразильцу Линсу на турнире UFC в Вегасе

В первом поединке ивента российский боец ММА Максим Гришин встретился с Филипе Линсом из Бразилии. Поединок продлился все три раунда и завершился поражением отечественного спортсмена единогласным решением судей.

Для Гришина это десятое поражение в 44 профессиональных поединках. Что касается бразильца, то Линс благодаря этому успеху вышел на серию из трех побед.