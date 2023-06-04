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02:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Гришин уступил бразильцу Линсу на турнире UFC в Вегасе

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В американском Лас-Вегасе стартовал турнир UFC Vegas 74.

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В первом поединке ивента российский боец ММА Максим Гришин встретился с Филипе Линсом из Бразилии. Поединок продлился все три раунда и завершился поражением отечественного спортсмена единогласным решением судей.

Для Гришина это десятое поражение в 44 профессиональных поединках. Что касается бразильца, то Линс благодаря этому успеху вышел на серию из трех побед.

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