Участник соревнований по ММА в Приамурье скончался после удара в голову

Как сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков, ЧП произошло во время проведения открытого Кубка «Спорт клуба Родина» организован региональным отделением соответствующей федерации, соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

«Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», — написал Мелюков в своем телеграм-канале.

По словам мэра, были соблюдены все необходимые юридические процедуры: положение о Кубке, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников (31). При этом, есть «одно но», уточнил Мелюков: согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16−17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа, но «в силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них».

Что именно стало причиной смерти, уже выясняют следственные органы. Свою проверку проводит прокуратура Белогорска.