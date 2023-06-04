16-летний боец ММА умер после нокаута. Прокуратура уже ведет проверку

16-летний боец смешанных единоборств погиб на турнире по ММА, который проходил в Белогорске. Участник из Архаринского округа получил удар в голову и потерял сознание во время поединка. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Станислав Мелюков.

Открытый Кубок спортклуба «Родина» по смешанным боевым единоборствам организовала региональная федерация. Мелюков отметил, что на турнире соблюдали все необходимые процедуры. С родителей несовершеннолетних бойцов брали согласие на участие в соревнованиях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d924cc5b6d1c348c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-134162128&hd=2&id=456255377&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что по регламенту турнира бойцы от 16 до 17 лет должны были выступать в боксерских шлемах открытого типа, но главный судья соревнований Евгений Зливко, который одновременно занимает пост главы региональной организации, принял решение о выступлении бойцов без них. При этом известно, что в предыдущих поединках бойцы шлемы надевали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Белогорска Игорь Марцоха. Прокуратура Белогорска уже начала проверку по инциденту.