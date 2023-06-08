Федор Емельяненко прокомментировал смерть подростка на турнире по ММА
Глава Союза ММА России заявил, что организация планирует обсудить ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований.
Глава Союза ММА России заявил, что организация планирует обсудить ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России обсудит ужесточение правил после смерти подростка на турнире в Белогорске. Об этом ТАСС в четверг заявил президент организации Федор Емельяненко.
«Трагедия, произошедшая в Белогорске, никого не оставила равнодушным, — сказал Емельяненко. — К сожалению, ни один спортсмен ни в одном виде спорта не застрахован от несчастного случая. История спорта знает огромное количество смертельных случаев и тяжелых травм, которые произошли из-за стечения обстоятельств».
«Мы как спортивные функционеры постоянно ужесточаем правила для безопасности каждого спортсмена. Именно поэтому Союз ММА России провел внутреннее расследование, с результатами которого вы с можете ознакомиться на официальном сайте союза. А на ближайшей отчетно-выборной конференции, которая пройдет 25 июня, мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований», — добавил функционер.
5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16−17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.
О гибели подростка в минувшее воскресенье написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры — положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. В Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти участника турнира.