Экс-чемпион UFC Андрей Орловский высказался о возможном завершении карьеры

«Проиграл, потому что совершил глупый поступок. Кинул ленивый джеб, а он поймал меня оверхэндом, из-за этого и проиграл. Не увидел удар, травм нет, всё нормально. Про то, что Дана Уайт советует мне завершить карьеру вообще впервые слышу. Я слышал, что он сказал, что Орловский может делать всё, что захочет. Ни о каком завершении карьеры речи не идёт, не в ближайшее время. Следующий бой? Было бы хорошо в Париже или в Эмиратах», — написал Орловский на своей странице в социальных сетях.