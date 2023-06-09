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9 июня, источник: Чемпионат.com

Экс-чемпион UFC Андрей Орловский высказался о возможном завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Андрей Орловский высказался о поражении от Донтэйла Мэйса на турнире UFC Vegas 74 и прокомментировал возможное завершение карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

Орловский проиграл Мэйсу нокаутом. После турнира глава UFC Дана Уайт выразил предположение, что 44-летнему бойцу стоит задуматься о завершении карьеры.

«Проиграл, потому что совершил глупый поступок. Кинул ленивый джеб, а он поймал меня оверхэндом, из-за этого и проиграл. Не увидел удар, травм нет, всё нормально. Про то, что Дана Уайт советует мне завершить карьеру вообще впервые слышу. Я слышал, что он сказал, что Орловский может делать всё, что захочет. Ни о каком завершении карьеры речи не идёт, не в ближайшее время. Следующий бой? Было бы хорошо в Париже или в Эмиратах», — написал Орловский на своей странице в социальных сетях.

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