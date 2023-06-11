Нуньес — безупречная. Львица превратила очередной титульник в избиение

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1bdfae96500c1d1f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252845&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь с 10 на 11 июня на «Rogers Arena» в Ванкувере проходил яркий номерной турнир UFC 289. В главном бою вечера схлестнулись Аманда Нуньес и Ирене Альдана. На кон был поставлен титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладала бразильянка. Львица доминировала в двух дивизионах, причём делала это очень уверенно. Поэтому она намеревалась спокойно сохранить свои позиции. А амбициозная мексиканка прекрасно понимала, что это бой всей её жизни.

Нуньес после серии из 12 побед всё-таки проиграла. Остановить её смогла американка Джулианна Пенья. Она поймала Аманду на удушающий приём и завершила поединок уже во втором раунде. Но Львица обладает чемпионским духом. Она получила реванш, вышла и одержала победу единогласным решением судей. Это позволило вернуть себе чемпионский пояс.

Альдана после поражения от Холли Холм сделала правильные выводы, что позволило выйти на победный путь. Сначала Ирене оказалась сильнее россиянки Яны Куницкой, которую она разбила техническим нокаутом. А затем она вырубила и американку Мейси Чиассон. А теперь представительница Мексики получила грандиозный титульный шанс, ради которого она и трудилась на протяжении всей карьеры.

На лицах выходящих в октагон девушек была полнейшая концентрация. Аманда начала поединок активнее. Она быстро стала накидывать опасные лоу-кики, старалась нанести сопернице максимальный урон. А затем Нуньес подсечкой отправила соперницу на канвас, но Альдана практически моментально вскочила назад. Было заметно, что Львица тотально контролирует ситуацию в клетке.

Во втором раунде доминация Аманды продолжилась. Она спокойно работала с дистанции и постоянно попадала. Не виделось особенных предпосылок к тому, чтобы Ирене поменяла ситуацию в свою пользу. Нуньес буквально играла с соперницей. А в третьем раунде Львица начала действовать намного активнее, пошла вперёд. Нуньес перевела дело в партер и начала искать возможность финишировать соперницу. Но оппонентки вновь вернулись в стойку. И там Аманда спокойно забрала концовку пятиминутки.

Картина боя практически не менялась. А в четвёртом раунде Нуньес начала буквально разбивать соперницу джебами. Аманда работала практически идеально. А Альдана была вынуждена терпеть и держаться из последних сил. Заключительную пятиминутку Львица вновь начала с мощных атак. А ещё чемпионка быстро ушла в партер, где полностью контролировала ситуацию. В итоге Альдана героически выстояла.