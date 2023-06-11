UFC может закрыть полулегкий женский дивизион после ухода Аманды Нуньес

Полулёгкий дивизион появился, когда в промоушен подписали Крис Сайборг, но в итоге в UFC не нашли достаточно бойцов для полноценного рейтинга в этом весе. Нуньес владела поясом в полулёгком дивизионе, но с 2020 года провела всего две защиты.

«Означает ли это конец для полулёгкого веса? Скорее всего, да. Не хочу принимать решение сразу после турнира. Я пока не знаю точно, но решение по поводу закрытия этого веса выглядит логичным», — сказал Уайт на пресс-конференции.