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14:44 (мск), источник: Газета.Ру

Боец ММА Монсон рассказал об общении с Путиным

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, что общался с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Я, безусловно, общался с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал мне, что у меня русский дух, и поблагодарил меня за поддержку России», — сказал Монсон.

Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.

Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

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