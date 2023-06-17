Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца

Источник: "Сапа 15"

Неизвестный в состоянии алкогольного опьянения агрессивно предъявлял девушке претензии по поводу татуировок на руках, после чего попытался начать драку.

«Когда он стал приближаться, я сказала: “Если вы сейчас подойдете, вызову полицию”. Не успела договорить слово “полиция”, так как он нанес мне удар. Я рефлекторно сразу же ответила ему, совершила ряд мер самообороны», — приводит слова Караевой Telegram-канал «Сапа 15».

Девушка добавила, что ударом попала незнакомцу в челюсть, после чего тот рухнул без сознания ей на ногу. Караева отбежала в сторону и попросила помощи.