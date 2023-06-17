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17 июня, источник: Спорт РИА Новости

Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка России по смешанным единоборствам (ММА) Алана Караева дала отпор мужчине, напавшему на нее на улице Владикавказа.

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Источник: "Сапа 15"

Неизвестный в состоянии алкогольного опьянения агрессивно предъявлял девушке претензии по поводу татуировок на руках, после чего попытался начать драку.

«Когда он стал приближаться, я сказала: “Если вы сейчас подойдете, вызову полицию”. Не успела договорить слово “полиция”, так как он нанес мне удар. Я рефлекторно сразу же ответила ему, совершила ряд мер самообороны», — приводит слова Караевой Telegram-канал «Сапа 15».

Девушка добавила, что ударом попала незнакомцу в челюсть, после чего тот рухнул без сознания ей на ногу. Караева отбежала в сторону и попросила помощи.

Позже мужчина скрылся с места происшествия, но принес Караевой извинения при личной встрече с девушкой и ее братом. Спортсменка забрала заявление из полиции.

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