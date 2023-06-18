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21Повелитель Большого шлема
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
06:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Салихов проиграл Далби на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Муслим Салихов проиграл Николасу Далби из Дании на турнире UFC on ESPN 47. Бой основного карда завершился единогласным решением судей.

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Россиянин потерпел четвертое поражение при 19 победах. На счету датчанина 22 победы, четыре поражения, одна ничья и два несостоявшихся боя.

В главном бою UFC on ESPN 47 встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона UFC в среднем весе — Марвин Веттори (Италия) и Джаред Каннонир (США).

Леонид Уварчев

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