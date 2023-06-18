Салихов проиграл Далби на турнире UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Муслим Салихов проиграл Николасу Далби из Дании на турнире UFC on ESPN 47. Бой основного карда завершился единогласным решением судей.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Муслим Салихов проиграл Николасу Далби из Дании на турнире UFC on ESPN 47. Бой основного карда завершился единогласным решением судей.
Россиянин потерпел четвертое поражение при 19 победах. На счету датчанина 22 победы, четыре поражения, одна ничья и два несостоявшихся боя.
В главном бою UFC on ESPN 47 встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона UFC в среднем весе — Марвин Веттори (Италия) и Джаред Каннонир (США).
Леонид Уварчев