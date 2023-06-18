«Дайте 8 недель, и я размажу Махачева». Царукян жестко вызвал Ислама после победы нокаутом

Утром 18 июня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Марвин Веттори уступил Джареду Каннонье. А в соглавном бою вечера Арман Царукян сразился с бразильцем Хоакимом Сильвой.

Сильва стал соперником Армана из безысходности. 34-летний бразилец вышел на коротком уведомлении после того, как травму получил его соотечественник Ренато Мойкано. Царукян остался без оппонента, но с пройденным тренировочным лагерем, и Сильва решил воспользоваться шансом ворваться в топ. Они были минимальными: Сильва — боец в стойке, который проиграл в UFC три раза и не был проверен топовыми соперниками, тем более с хорошим уровнем борьбы.

Арман Царукян в бою против бразильца Дави Рамоса в 2020 году | Источник: AFP 2022

Царукян подошел к поединку с Хоакимом после победы над Дамиром Исмагуловым, на которого Арману понадобилось потратить все 15 минут. Перед этим Ахалкалакец единогласным решением уступил Матеушу Гамроту, а до поляка развил серию из пяти побед.

В начале боя именно Сильва стал первым, кто оформил перевод. Правда, уже скоро Царукян находился в доминирующей позиции. Из гарда он накидывал много ударов в голову соперника и забрал первый отрезок. За пару минут до сирены Арман попытался зайти за спину и оформить удушающий сзади, но Сильва сделать этого не позволил.

Во втором отрезке Царукян пропустил несколько ощутимых ударов, но в целом контролировал весь его ход. За исключением середины второго раунда, когда Арман пропустил боковой слева, после чего пришлось уйти в глухую оборону. Закончилось все в середине третьего отрезка: находясь в граунд-энд паунде, Арман избивал Сильву до тех пор, пока рефери не остановит бой.

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