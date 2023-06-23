Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE

Российский боец ММА Малыхин победил канадца Буллара и стал двойным чемпионом ONE.

Наверх
Источник: Социальные сети

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский боец ММА, чемпион азиатской лиги ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин досрочно победил обладателя титула лиги в тяжелом дивизионе канадца Аржана Буллара и стал абсолютным чемпионом организации в двух весовых категориях.

Схватка временного и абсолютного чемпионов прошла в Бангкоке (Таиланд) и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.

Малыхин, одержавший 13-ю победу, по-прежнему остается непобежденным. На счету Буллара 11 побед и два поражения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Потому что из России?' Мир наплевал на наших легенд. В шоке даже Америка
Веган, кусающая русских: чемпионка из Канады требует российских денег
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь