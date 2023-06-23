Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский боец ММА, чемпион азиатской лиги ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин досрочно победил обладателя титула лиги в тяжелом дивизионе канадца Аржана Буллара и стал абсолютным чемпионом организации в двух весовых категориях.

Схватка временного и абсолютного чемпионов прошла в Бангкоке (Таиланд) и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.