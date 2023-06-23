Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE
Российский боец ММА Малыхин победил канадца Буллара и стал двойным чемпионом ONE.
Российский боец ММА Малыхин победил канадца Буллара и стал двойным чемпионом ONE.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский боец ММА, чемпион азиатской лиги ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин досрочно победил обладателя титула лиги в тяжелом дивизионе канадца Аржана Буллара и стал абсолютным чемпионом организации в двух весовых категориях.
Схватка временного и абсолютного чемпионов прошла в Бангкоке (Таиланд) и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.
Малыхин, одержавший 13-ю победу, по-прежнему остается непобежденным. На счету Буллара 11 побед и два поражения.