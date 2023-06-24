Бой Маск — Цукерберг все ближе. Помочь миллиардерам вызвались звезды UFC

Когда несколько дней назад в инфопространстве появились невероятные слухи о возможном поединке миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга, то это большинством воспринималось как некая блажь двух очень богатых людей, которые не знают, чем себя занять.

Однако к разборкам подключился Дана Уайт, который в таких делах всегда хорош и точно чувствует моменты, где можно сорвать банк. Вот и тут глава UFC дал понять, что готов помочь в организации боя века: «Они оба сказали: “Да, мы это сделаем”. Они оба хотят это сделать. Марк Цукерберг первым позвонил мне и спросил: “Илон серьёзен?”. И я сказал: “Я не знаю, позвольте мне спросить его”. Я спросил его, и он сказал: “Да, я смертельно серьёзен”.



Послушайте, если эти парни настроены серьёзно, я устраиваю бои, которые люди хотят видеть. Это то, чем я зарабатываю на жизнь. Если они действительно хотят это сделать и они настроены серьёзно, мы можем придумать способ осуществить это. Это будет самый большой бой в истории мира, бóльший, чем все, что когда-либо было. Он побьёт все рекорды по PPV. Эти ребята собирали сотни миллионов долларов на благотворительность. Не обязательно быть фанатом боёв, чтобы заинтересоваться этим поединком. Все хотели бы это увидеть», — заявил Уайт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9eb1ff43ebbecedb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-183845132&hd=2&id=456245023&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не остались в стороне также действующие и бывшие бойцы UFC.

Джон Джонс, например, готов выступить спарринг-партнёром Марка Цукерберга: «Вы уже знаете, что я в команде Марка. Если нужен партнёр по тренировкам, я готов».

Чарльз Оливейра тоже в деле: «Эй, Марк, давай тренироваться вместе, парень. Приготовься и присоединяйся. Я еду в Вегас, и мы можем потренироваться».

На стороне Маска тоже пока два бойца, это Хорхе Масвидаль и Шон Стрикленд, но, конечно, масштаб несопоставим с Джонсом.

«Илон Маск, похоже, у нас есть работа», — написал Масвидаль.

А Стрикленд ещё и пояснил причину, почему он в лагере Маска: «К чёрту Марка. Грязный коммунист. Никому не нужна его ерунда, которая даёт дезинформацию. Илон Маск, приезжай в Вегас, и мы начнём работать».

А в это же время Майкл Кьеза прикидывает кард турнира UFC 300 и пишет, что там мы увидим противостояние Маска и Цукерберга, Тайсона Фьюри с Джонсом и Чендлера с Макгрегором. Вот уж действительно роскошная компания подбирается.

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Понятное дело, что даже заявления Даны Уайта не гарант того, что встреча Маска и Цукерберга в октагоне точно состоится, но зато стало ясно, что этот случай выходит за пределы обычного трэш-тока. Уже даже появились букмекерские линии на этот бой, и Цукерберг, кстати, идёт явным фаворитом. Конечно, это объясняется просто: тут и возраст в пользу Марка, и его победы на турнирах по джиу-джитсу наталкивают на определённые мысли.

К слову, Дана Уайт не совсем прав в том, что все хотят посмотреть этот бой. Как минимум против мама Илона Маска: «Без шуток. Бой только словами. В креслах. На расстоянии четырёх футов друг от друга. Победит тот, кто окажется смешнее».

Правда, сам Маск, судя по всему, не собирается слушать маму и намерен добраться до октагона. Примечательно и то, что Дана Уайт уже прикидывает примерную стоимость PPV на турнире с участием миллиардеров — будет $ 100 вместо обычных $ 80, а вообще прибыль он собирается отдать на благотворительность. Благородно.

После этого боя все останутся в плюсе. UFC и без того впереди всех промоушенов на световые годы, а тут совсем улетит в космос. Цукерберг и Маск всегда любили активничать в медиаполе и раскрутятся ещё больше, заодно обеспечив зрелище болельщикам.