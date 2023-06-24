Не спасла даже причёска. Яркий дебютант поставил точку в карьере Жумагулова в UFC

24 июня в Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир UFC on ABC 5, который порадовал целым рядом ярких поединков. Особняком стоял бой, в котором сошлись Жалгас Жумагулов и Джошуа Ван. Представитель Казахстана наконец-то получил возможность выйти в октагон. Трижды поединки Жалгаса отменялись из-за того, что соперники снимались. А теперь Жумагулов всё-таки добрался до клетки.

Пока дела Жалгаса в UFC идут откровенно плохо. Рекорд представителя Казахстана в организации — 1−5. Кроме того, Жумагулов идёт на серии из трёх поражений. Он последовательно проиграл Манелу Капе, Джеффри Молине и Чарльзу Джонсону. Боец горел желанием закрыть эту «чёрную полосу». Но сначала от боя отказался Натан Манесс, потом его трюк повторил Рафаэл Эстевам, а затем не стал драться Фелипе Бунес. И всё-таки организация нашла соперника для Жалгаса.

Ван выглядел опаснейшим оппонентом. Он имел рекорд 11−1 в MMA и считался очень перспективным новичком UFC. Бой с Жалгасом стал для него дебютным, а до этого Джошуа выступал в промоушене Fury FC. Его Ван покинул на серии из пяти побед. А единственное поражение пришлось на поединок с Девоном Джексоном.

Жумагулов не стал затягивать и быстро бросился в атаку. Он начал раз за разом доносить удары до соперника. Но постепенно и Ван осмелел. Джошуа классно потряс оппонента. И всё-таки активнее был Жалгас. Под занавес первого раунда он даже попытался перевести соперника в партер. Но Ван быстро выбрался из этой ловушки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3604e1206c7eddc4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&hd=2&id=456248355&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А во втором раунде Жумагулов посыпался. Джошуа начал постоянно доносить прямые удары. В одном из моментов вообще показалось, что Ван может финишировать представителя Казахстана. Но Жалгас всё-таки вытерпел огромное количество мощнейших ударов и смог прийти в себя. Концовка пятиминутки превратилась в лютую рубку с размашистыми ударами, но устояли оба.

В третьем раунде Жалгас попытался переломить ситуацию. Он прекрасно понимал, что этот поединок может стать последним в лучшем промоушене на планете. Поэтому и действовал Жумагулов активнее. Но Джошуа просто великолепно отвечал. Чувствовалось, что Ван прекрасно разобрал соперника, буквально читал каждое новое действие представителя Казахстана.