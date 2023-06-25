Раджабов проиграл нокаутом на турнире UFC on ABC 5
Таджикский боец Лоик Раджабов проиграл нокаутом поляку Матеушу Ребецки на турнире UFC on ABC 5.
Таджикский боец Лоик Раджабов проиграл нокаутом поляку Матеушу Ребецки на турнире UFC on ABC 5.
Бой завершился во втором раунде. Поединок проходил в промежуточном весе — 157,25 фунтов (71,32 кг), так как Раджабов не смог уложиться в лимит легкой весовой категории (155 фунтов).
Раджабов потерпел 5-е поражение в карьере — он прервал серию из двух побед в UFC. Ребецки одержал 15-ю победу подряд и вторую в UFC.