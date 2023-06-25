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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Раджабов проиграл нокаутом на турнире UFC on ABC 5

Таджикский боец Лоик Раджабов проиграл нокаутом поляку Матеушу Ребецки на турнире UFC on ABC 5.

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Бой завершился во втором раунде. Поединок проходил в промежуточном весе — 157,25 фунтов (71,32 кг), так как Раджабов не смог уложиться в лимит легкой весовой категории (155 фунтов).

Раджабов потерпел 5-е поражение в карьере — он прервал серию из двух побед в UFC. Ребецки одержал 15-ю победу подряд и вторую в UFC.

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