Раджабов проиграл нокаутом на турнире UFC on ABC 5

Бой завершился во втором раунде. Поединок проходил в промежуточном весе — 157,25 фунтов (71,32 кг), так как Раджабов не смог уложиться в лимит легкой весовой категории (155 фунтов).

Раджабов потерпел 5-е поражение в карьере — он прервал серию из двух побед в UFC. Ребецки одержал 15-ю победу подряд и вторую в UFC.