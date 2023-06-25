Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании

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В середине июня женщина заявила, что Макгрегор принудил ее к сексу в туалете баскетбольной арены. Однако сторона Конора опровергла эти обвинения.

«Большое вам всем спасибо за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — приводит слова Макгрегора TMZ.