«Это было ужасно и позорно». Легендарный Али не мог попасть по японцу, но придумал ММА

Неделю назад чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что в UFC ему предложили провести поединок с обладателем титула в этой же весовой категории Джоном Джонсом. Формат — гибридный бой.

Формат не самый популярный, а его истоки отходят к прошлому столетию. Самый популярный пример — бой легендарного американского боксёра Мохаммеда Али и японского рестлера Антонио Иноки. Ровно 45 лет назад по особым правилам состоялся поединок, к которому было приковано внимание всего мира.

Как появился бой?

Шёл 1975 год. Карьера Али была на пике (буквально только что состоялись победы над Форманом и Фрейзером), а он не отказывал себе в различных визитах. Вот как-то раз и обронил фразу, что в Азии некому бросить ему вызов, даже предложил солидный гонорар в случае победы ($ 1 млн). Цитата мгновенно разошлась по азиатским СМИ. Желающий нашёлся, им оказался культовый японский рестлер Антонио Иноки. О серьёзности его намерений говорила финансовая поддержка — Али обещали $ 6 млн, стороны ударили по рукам в марте 1976-го. А в ринге сошлись через три месяца.

«У профессионального реслинга тогда была не самая лучшая репутация. Али, чемпион мира, всего через несколько месяцев после Триллера в Маниле отправился заниматься этим делом, люди не очень хорошо понимали, что это такое. Было ли это по-настоящему? Выставочный ли поединок?» — писал журналист Джон Гросс.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5f12e7280d349c3e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-142528674&hd=1&id=456239195&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правилам того поединка можно посвятить отдельную статью. Первоначально Али думал, что его ждёт выставочный поединок. Даже был готовый сценарий — по одной из версий американец случайно отправляет в нокаут рефери, наклоняется, чтобы помочь, и получает от Иноки удар ногой в голову. Судья приходит в себя и отдаёт победу японцу, но позволяет Мохаммеду сохранить лицо за счёт благородства.

«Бой Али в Токио был, по сути, придуманной Бобом Арумом аферой, которая должна была стать шуткой, будет много веселья. Но когда мы приехали туда, то обнаружили, что никто не смеётся», — вспоминал события того вечера доктор Али Ферди Пачеко.

Уже посещение тренировки будущего соперника говорило о том, что всё будет на самом серьёзном уровне. Это произошло за несколько дней до боя, и стартовал пересмотр правил, которые не должны были стать достоянием общественности по желанию команды Мохаммеда. К тому же у Али уже был назначенный бой против Нортона.

Иноки запрещалось много чего — нельзя было хватать Али, тем более бросать. Говорят, что инициатива исходила от окружения боксёра, а не от него самого. Впоследствии рефери Джин Лебелл заявил, что никаких ограничений по ударам не было.

Ваши ожидания — ваши проблемы

Ожидания от поединка были колоссальные, недаром его транслировали в 34 странах, а суммарная аудитория составила 1,4 млрд человек. Только увиденное вряд ли кого-то устроило. С первых же секунд Иноки стал ползать по рингу, за что Али насмехался над ним.

Такая картина продолжалась все 15 раундов, итог — ничейный результат, который устроил обе стороны. Судья-рестлер проголосовал за Али, боксёр — за Иноки. Стоит отметить, что японец вёл в три очка, но на такое же количество баллов он был оштрафован. Совпадение? Не думаю! Али затем произнёс речь, что он считает себя победителем из-за «трусости» соперника.

«Как, чëрт возьми, я мог ударить его или нокаутировать, если он и так лежит?? Я не мог к нему даже подобраться!» — сокрушался Али после боя.

Иноки пытался бить Али по ноге, за подобную тактику его стали освистывать. С другой стороны, а что он ещё мог сделать? Боксёр, в свою очередь, нанёс всего десяток ударов, шесть акцентированных.

До седьмого раунда Али не нанёс ни одного удара, зато его ноги к этому времени были в гематомах.

От ударов Иноки, а их число перевалило за сотню, у Али в ноге впоследствии образовались тромбы, из-за чего встал вопрос о его дальнейшей карьере (даже говорили о возможной ампутации), у Иноки же диагностировали сломанную голень.

«В конце 15-го раунда рефери объявляет ничью. Это было ужасно, позорно. Но у Али идёт кровь из ног. Ему почти пришлось сделать ампутацию. Не только бой с Кеном Нортоном не состоялся бы, но и Али мог стать калекой на всю оставшуюся жизнь», — вспоминал Боб Арум.

А вот фанатов увиденное никак не впечатлило, поэтому работники арены целые сутки потом убирали мусор. Возможно, дело было в том, что публике не объяснили, что будет происходить. Фактически это был первый бой по смешанным единоборствам. В самом простом виде (хотя Пол Крэйг ведёт себе так же, как японец в 1976 году).

«Верните деньги! Верните деньги!» — скандировали тогда фанаты.

Что было дальше?

Трэш-ток перед поединком (Али вспоминал про Перл-Харбор и называл своего соперника пеликаном) не помешал спортсменам подружиться. Уже в 1977 году Иноки с женой были приглашены на свадьбу Али. Мохаммед даже побывал на последнем бое в карьере японца.

На ринге мы были жёсткими противниками. После этого мы построили любовь и дружбу на основе взаимного уважения. Поэтому сейчас, когда Антонио закончил карьеру, я чувствую себя не таким одиноким. Для меня большая честь стоять на ринге с моим хорошим другом спустя 22 года. Наше будущее светло и имеет чёткое видение. Мы с Антонио Иноки приложили все усилия, чтобы установить мир во всём мире через спорт, чтобы доказать, что есть только одно человечество вне сексуальных, этнических или культурных различий. Мохаммед Али Американский боксёр

Примечательно, что принявший впоследствии ислам Иноки получил имя Мохаммед Хусейн Кербела. Он стал настолько звёздной фигурой в своей стране, что в 1990 году его направили в качестве специального посланника для переговоров с Саддамом Хусейном по поводу освобождения японских граждан, удерживаемых в заложниках в Ираке.

Сам же поединок хоть и получился невыразительным, зато имел важное значение в спортивном плане. Ведь позже ученики Иноки основали промоушен Pancrase, который был примером для Pride. Дальше — уже история.