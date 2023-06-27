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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

В октагон или за решетку? Карьера Макгрегора разваливается на части

Конор настолько поверил в свою исключительность, что рискует потерять всё.

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Источник: AFP 2022

Конор Макгрегор остаётся одним из самых ярких и популярных персонажей в мире смешанных единоборств. Но с каждым днём становится все меньше надежды на то, что ирландец всё-таки вернётся в октагон. Ноториус всё чаще оказывается в центре крупных скандалов. А о возвращении в пул USADA он, похоже, совсем позабыл. Но помешать вернуться в смешанные единоборства Конору может не только антидопинговое агентство. У Макгрегора огромные проблемы с законом.

Скандальный инцидент с участием Конора состоялся во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Напомним, во время перерыва Макгрегор успел вырубить маскота домашней команды.

Источник: AP 2022

А ещё, судя по всему, попытался осуществить действия насильственного характера. Адвокат потерпевшей девушки рассказал, что ирландец заперся с ней в туалете и требовал вступить в интимную связь.

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Судя по имеющейся информации, довести дело до конца Конору не удалось. Девушка ударила ирландца локтем, вырвалась и смогла убежать. А некоторые и вовсе заговорили о том, что она просто хайпится на Макгрегоре и пытается выбить из него кругленькую сумму. Но постепенно история обрастает доказательной базой. В частности, уже есть видеозапись, на которой Конор направляется с потерпевшей в сторону туалета.

Сам Макгрегор уверен, что никаких проблем с законом у него не будет. Боец обратился к фанатам и пообещал, что совсем скоро вернётся в клетку: «Спасибо вам всем за поддержку. Очень ценю это. Какие дальше планы? Драться. Жду следующего боя».

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Вот только драться Конор собрался, видимо, не в UFC. А всё потому, что проблемы с USADA никуда не подевались. Ирландец не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Ноториус не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации. Конечно, Дана Уайт может подключить все связи, чтобы всё-таки вернуть Конора в пул. Но заинтересован ли в этом сам Макгрегор — большой вопрос.

Конечно, фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения ирландца в клетку. Но дела Ноториуса становятся всё хуже. Для начала нужно избежать уголовного преследования, поскольку дело будет очень тяжело замять из-за широкого общественного резонанса. А если Конор даже выйдет сухим из воды, он вряд ли в ближайшее время получит разрешение на бои от USADA. Похоже, если в ближайшее время и можно будет где-то увидеть Магрегора — то это в боксе или реслинге. Там и денег будет много, и допинг-тесты сдать не нужно.

Автор: Сергей Сорокин

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