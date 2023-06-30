Маск заявил, что его поединок с Цукербергом может состояться в Колизее

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Илон Маск считает, что его поединок с руководителем Meta (признана в России экстремистской) может состояться в Колизее. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

«Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — написал бизнесмен. Он также выложил ссылку на видеоролик, содержащий отрывок из комедийного фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», с подписью: «Мне надо поработать над выносливостью».

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке без правил. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение — конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

27 июня Маск согласился тренироваться и готовиться к бою с руководителем Meta вместе со знаменитым канадским бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, трехкратным обладателем чемпионского пояса UFC.

О намерении Meta запустить аналог Twitter газета The Wall Street Journal сообщила 8 июня. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как «ответ Meta Twitter» на общем собрании сотрудников корпорации.