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00:17 (мск), источник: Sport24

Конор Макгрегор сделал заявление о следующем бое в UFC

Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал заявление о своем следующем поединке под эгидой американского промоушена.

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Соперником Макгрегора должен стать американец Майкл Чендлер.

«С нетерпением жду мой предстоящий бой. Подготовка идет хорошо», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Бой Макгрегора и Чендлера должен был состояться на номерном турнире UFC в конце года, однако ирландец не сдал обязательный тест на допинг за 6 месяцев до поединка.

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