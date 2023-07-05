Конор Макгрегор сделал заявление о следующем бое в UFC
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал заявление о своем следующем поединке под эгидой американского промоушена.
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал заявление о своем следующем поединке под эгидой американского промоушена.
Соперником Макгрегора должен стать американец Майкл Чендлер.
«С нетерпением жду мой предстоящий бой. Подготовка идет хорошо», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Бой Макгрегора и Чендлера должен был состояться на номерном турнире UFC в конце года, однако ирландец не сдал обязательный тест на допинг за 6 месяцев до поединка.