Русский десантник официально стал сильнейшим тяжем UFC. Выше Павловича только главная легенда лиги

Накануне сайт UFC пополнился свежим апдейтом рейтингов среди лучших бойцов. Существенных перемен в нем не случилось, однако одна перестановка все же привлекает к себе особое внимание. Речь идет о тяжелом весе, в котором внезапно сменился лидер таблицы. Отныне первую строчку в дивизионе занимает россиянин Сергей Павлович.

Вообще-то не совсем справедливо называть Павловича лидером тяжелой категории при живом и здравствующем Джоне Джонсе — именно он пока удерживает пояс чемпиона в этом весе. Однако рейтинги составляются таким образом, что чемпион как бы выводится над таблицей, а все остальные расставляются с первого по 15-е место. Так что формально первым номером отныне является именно русский тяжеловес. Стоит также отметить, что до этой недели место лидера дивизиона принадлежало французу Сирилу Гану.

Ган, безусловно, по праву располагается в верхушке рейтинга. На его счету есть ряд знаковых побед, а также Сирил дважды дрался за титул, плюс какое-то время ему принадлежал временный пояс чемпиона. Однако свой последний бой на данный момент француз провел в марте этого года, и тот опыт выдался для него крайне неудачным. Ган в одну калитку проиграл Джонсу и упустил свой второй шанс стать чемпионом.

Сергей Павлович свой последний поединок провел в апреле — и уверенно победил в нем, оформив ранний нокаут Кертису Блейдсу. Да и вообще, нынешняя победная серия русского десантника (Павлович в свое время проходил службу в ВДВ) является чуть не самой впечатляющей во всей лиге прямо сейчас. Сергей выиграл нокаутом шесть (!) боев кряду, и такой успех, конечно, не могли не отметить. И также стоит учесть, что соперниками русского тяжа в последнее время становились топы UFC. Среди них были Деррик Льюис, Тай Туиваса, вышеупомянутый Блейдс и другие.

В истории с изменениями в рейтинге тяжелого веса не очень понятна одна деталь. Обычно подобные перемены происходят на основе свежих результатов тех людей, которых решают передвинуть на другую строчку. Но Павлович и Ган поменялись местами при том, что никто из них не дрался с весны. Вполне вероятно, Сергея решили «приподнять» на фоне разговоров о его возможном поединке с Джоном Джонсом. Будет ведь явно солиднее, если величайший, по версии президента UFC, боец встретится именно с лидером рейтинга тяжей.