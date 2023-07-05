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09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Похоже, Маск и Цукерберг не шутят. Миллиардеры и UFC вовсю раскручивают бой

Владелец Twitter, первое лицо SpaceX и Tesla Илон Маск все же встретится с главой Meta (деятельность компании (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Марком Цукербергом в октагоне. Стороны по-прежнему согласны на спортивный поединок, а в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) уже все спланировали и довольно потирают руки в ожидании баснословной выручки.

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Источник: соцсети

Колизей ждет гладиаторов

Сначала эти новости казались приколом для соцсетей. Затем — спланированной акцией по раскрутке и без того масштабных имен Маска и Цукерберга. Теперь же, спустя две недели обсуждений и выхода инфоповода на все новые и новые уровни хайпа, становится понятно: дело зашло слишком далеко. В 2024 году мы и правда можем увидеть американцев в клетке.

Правда, обычной клетки Маску и Цукербергу было мало. Мужчины, осознавая гранзиозность, шоу, решили выйти за рамки стадиона. Так Маск предпочел Лас-Вегасу… арену Колизей в Риме. Он сделал такое заявление в соцсетях, а затем опубликовал отрывок из комедии «Житие Брайана по Монти Пайтону», в котором проходит сражение как раз в Колизее. Безумную по задумке идею, как писала пресса, поддержал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, созвонившийся с Маском и Цукербергом и предложивший античный памятник-музей в качестве локации для проведения турнира.

Такого в стенах Колизея за двадцать столетий еще не видели.

Что-то на языке богатых

Но, если серьезно, бой может принять только один город. Не Рим и даже не Нью-Йорк. Это Лас-Вегас (штат Невада, США) со своей главной ареной T-Mobile. Президент UFC Дэйна Уайт, который вовсю раздает интервью TMZ и The Pat McAfee Show, точно будет настаивать на этой точке на карте Штатов — как-никак, Город Грехов и его стадион являются главной локацией в престижной организации.

И пока Цукерберг оттачивает навыки бразильского джиу-джитсу, а Маск тренируется и позирует на фото с членом Зала славы UFC Жоржем Сен-Пьером, Уайт продолжает раскрывать детали главного события 300-го номерного турнира, который пройдет в первой половине 2024 года:

Поединок выставочный, он не будет контролироваться атлетической комиссией. Но надо проработать еще много вещей. Они оба хотят этот бой… Думаю, это противостояние будет крупнейшим в истории. Если цена за просмотр составит сотню долларов, как скорее всего и будет, то эти парни поднимут сотни миллионов долларов, которые пойдут на благотворительность.

Дэйна Уайт
Президент UFC

Сказанное Уайтом точно подразумевает специальные правила боя. Помимо этого, можно допустить отсутствие допинг-контроля и формальную работу судей (если бой не завершится досрочно, схватка будет признана ничейной). Однако на данный момент это лишь догадки.

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Рекорд Хабиба и Макгрегора в опасности

UFC вцепился в супербой мертвой хваткой. Сложно придумать еще один такой поединок, который выйдет за рамки ММА-сообщества и поглотит людей, далеких от понятий «партер», «сабмишен», «лоукик». Следовательно, главный промоушен мира получит еще большую узнаваемость бренда и несколько миллионов проданных платных трансляций (РРV), которые затмят лучшие показатели в истории лиги.

Напомним, какими они были:

  1. UFC 229 / Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор (2,4 млн PPV);
  2. UFC 264 / Дастин Порье против Конора Макгрегора III (1,8 млн);
  3. UFC 202 / Нейт Диас — Конор Макгрегор II (1,65 млн);
  4. UFC 257 / Дастин Порье против Конора Макгрегора II (1,6 млн);
  5. UFC 246 / Конор Макгрегор — Дональд Серроне (1,4 млн).

Высока вероятность, что не устоят и сумасшедшие цифры по боксерскому поединку между Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером-младшим. Уайт утверждал, что число продаж по системе PPV летом 2017 года превысило 6,5 миллионов.

Как относиться к подобным афишам?

Как к шоу. Искать в этом спортивную составляющую так же бессмысленно, как пытаться разглядеть шансы на успех экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксерском противостоянии с Тайсоном Фьюри. Это даже не поп-ММА, а настоящее фрик-шоу, которое имеет как плюсы (действительно популяризирует спорт, отличная реклама для смешанных единоборств), так и минусы (взгляните на то, как «благодаря» братьям-блогерам Пол стирается граница между тинейджерской «движухой» и профессиональным боксом).

Но, как бы вы ни плевались от боя Маска против Цукерберга, не включить трансляцию и из принципа не посмотреть резонансный поединок будет ой как сложно.

Немного мнений о «Бое века»

Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с РИА Новости:

«Инициативу всячески поддерживаю. Я, как представитель индустрии единоборств, лично заинтересован в том, чтобы как можно больше людей на наше ремесло обращали внимание. Благодаря таким, как Цукерберг и Маск, это становится возможным. Классная история. Что касается фриковства: ну есть такой налет… Но при этом масштаб личности таков, что им можно все простить, даже неумение драться. К слову, я думаю, что когда они выйдут в клетку, уже здорово продвинутся в спорте, потому что Цукерберг занимается бразильским джиу-джитсу. Про Маска же можно сказать: талантливый человек талантлив во всем».

Промоутер Владимир Хрюнов — в комментарии агентству:

«Серьезно можно относиться к этому бою только тогда, когда Цукерберг поставит на кон Facebook, а Маск — Twitter. А так, пока это несерьезно. С точки зрения маркетинга поединок, безусловно, интересный, но только для западной аудитории. Если выйти на улицы российских городов, большинство даже не знают, как Цукерберг и Маск выглядят. Если бы поединок проводился здесь, пришлось бы дополнительно раскручивать. Например, отправить кого-то из них тренироваться с Николаем Валуевым. А так, дай бог им здоровья. Своей активностью они повышают интерес к единоборствам и здоровому образу жизни».

Отец Илона Маска (Fortune Magazine):

«Если этот безумный поединок состоится и если Илон победит этого парня, то сына назовут хулиганом, поскольку он намного тяжелее и выше. Проиграет? Это будет полное унижение. Вот почему это безвыигрышная ситуация для Илона».

Претендент на титул UFC Шон О’Мэлли в соцсетях:

«Я бы посмотрел этот поединок. Мне кажется, это будет суперхайповое, но при этом жалкое зрелище. Это будет битва двух белых, абсолютно неспортивных парней. Словно два ученика-математика устроили драку. Не знаю… Я бы посмотрел, но все это не особо меня будоражит».

Прославленный судья UFC Джон Маккарти (Weighing In):

«Скажу как есть. Недавно чертов Дэйна Уайт утверждал: “Мы не устраиваем фрик-бои”. Вот в чем суть! Сначала он говорит одно, а затем — абсолютно другое. Дэйна всегда делает только то, на чем может заработать… Однако если это не фриковый бой, тогда что это?! Поединок будет позорнейшим зрелищем. Это будто следить за сексом стариков».

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