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21:14 (мск), источник: Sport24

Стала известна дата возвращения в единоборства Жоржа Сен-Пьера

Стала известна дата возвращения легендарного канадского бойца UFC Жоржа Сен-Пьера в единоборства, сообщает Sportskeeda.

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42-летний Сен-Пьер проведет поединок по грэпплингу на турнире Fight Pass Invitational в Лас-Вегасе (США) 14 декабря. Соперник канадца будет объявлен позднее.

Жорж Сен-Пьер провел 28 боев в ММА и одержал 26 побед. Он не выходил в октагон с ноября 2017 года.

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