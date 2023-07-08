Стала известна дата возвращения в единоборства Жоржа Сен-Пьера

42-летний Сен-Пьер проведет поединок по грэпплингу на турнире Fight Pass Invitational в Лас-Вегасе (США) 14 декабря. Соперник канадца будет объявлен позднее.

Жорж Сен-Пьер провел 28 боев в ММА и одержал 26 побед. Он не выходил в октагон с ноября 2017 года.