Дю Плесси досрочно одолел экс-чемпиона UFC Уиттакера
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на 290-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на 290-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Претендентский бой в среднем весе завершился техническим нокаутом во втором раунде.
Дю Плесси выиграл восьмой поединок кряду и теперь подерется за титул. Экс-чемпион промоушена Уиттакер потерпел второе поражение в последних трех схватках.