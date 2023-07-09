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07:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дю Плесси досрочно одолел экс-чемпиона UFC Уиттакера

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на 290-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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Претендентский бой в среднем весе завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Дю Плесси выиграл восьмой поединок кряду и теперь подерется за титул. Экс-чемпион промоушена Уиттакер потерпел второе поражение в последних трех схватках.

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