Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
07:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пантожа победил Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Бразильский боец Александр Пантожа в со-главном поединке UFC 290 победил мексиканца Брэндона Морено.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Пантожи раздельным решением судей (46−49, 48−47, 48−47). Патожа завоевал титул чемпиона в наилегчайшем весе.

На счету 33-летнего Пантожи 26 побед и 5 поражений, у 29-летнего Морено 21 победа и 7 поражений.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Франция проиграла Украине в 1/4 финала молодежного Евро-2023
Гениальный план «Каролины»: почему клуб набирает россиян пачками?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь