Пантожа победил Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
Бразильский боец Александр Пантожа в со-главном поединке UFC 290 победил мексиканца Брэндона Морено.
Бразильский боец Александр Пантожа в со-главном поединке UFC 290 победил мексиканца Брэндона Морено.
Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Пантожи раздельным решением судей (46−49, 48−47, 48−47). Патожа завоевал титул чемпиона в наилегчайшем весе.
На счету 33-летнего Пантожи 26 побед и 5 поражений, у 29-летнего Морено 21 победа и 7 поражений.