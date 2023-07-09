Новое убийство от величайшего полулегковеса. Волк снова идет за Махачевым

Источник: UFC

На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился 290-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), приуроченный к Международной бойцовской неделе. Кард был богатым на крутые бои, и практически все из ожидаемых афиш оправдали ожидания фанатов — рассказываем о «титульниках», претендентской схватке и запоминающемся уходе члена Зала славы UFC на покой.

Источник: UFC

Волкановски закрыл поражение от Ислама

Месяц назад казалось, что мы узнали имя следующего соперника Ислама Махачева. Бразилец Чарльз Оливейра уничтожил Бенеила Дариуша и ожидаемо бросил вызов чемпиону UFC из России.

Промоушен же анонсировать реванш в Абу-Даби не спешил. Ведь поквитаться с Исламом хотел еще один звездный боец, австралиец Александр Волкановски. Но прежде чем рассуждать о новом походе в легкий дивизион и потенциальной встрече с преемником Хабиба Нурмагомедовым, абсолютному чемпиону промоушена в полулегком весе нужно был ликвидировать угрозу в лице чемпиона временного, мексиканца Яира Родригеса.

Мэйн ивент UFC 290 начался скучно. Фаворит оперативно прочитал Родригеса и начал бороть более габаритного соперника, забрав первые два раунда. В третьем мексиканец воспрял! Он стал перебивать Волка и успешно держать доминирующего чемпиона на дистанции. Но затем случился эпизод, который стал определяющим: спортсмены столкнулись головами, и Яир с трудом вернулся в бой.

Спустя несколько мгновений он напропускает, начнет пятиться и в итоге будет забит до технического нокаута.

Лучший полулегковес всех времен разделался с еще одним претендентом. Пять успешных защит у Волка — что дальше? Разумеется, бой за второе золото с Махачевым. А если Оливейру обогнать не удастся, тогда либо экзамен непобежденного испанца грузинского происхождения Илии Топурии, либо встреча с чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом, который после сведения счетов с Шоном О`Мэлли хочет подняться в более тяжелую весовую.

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У UFC новый бразильский чемпион

Болельщики, как, пожалуй, и руководство UFC, порядком устали от разборок короля «мухачей» Брэндона Морено с Дейвезоном Фигередо. Четыре очных встречи в титульных схватках — это, конечно, история, но большего застоя наилегчайший дивизион не заслужил. У него появился новый легитимный претендент — бразилец Алешандре Пантожа, который дважды побеждал Морено (первая виктория вне рекорда), шел за поясом первого чемпиона UFC из Мексики.

Второе по значимости событие 290-го номерного турнира получилось жарким. Все 25 минут бойцы перехватывали инициативу, устраивали размены в стойке и останавливались в шаге от сабмишена на земле… Победа могла отойти в любую сторону, но в итоге судьи выбрали претендента.

Триумф Пантожи раздельным решением — результат заслуженный. Но, по-видимому, подтвердить свое превосходство над Морено Алешандре придется вновь в титульном реванше.

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Надоевшей трилогии не бывать

Официальный претендентский поединок в среднем дивизионе, которым снова правит Исраэль Адесанья: яркий представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси против бывшего чемпиона Роберта Уиттакера. Многие хотели, чтобы именно африканец вышел победителем из этой схватки, ведь его вражда с Иззи растет день за днем, а очередная встреча Роба с Адесаньей вряд ли продаст много платных трансляций (PPV).

Однако из-за меньшего опыта и уровня оппозиции Дю Плесси открылся явным андердогом.

Что ж, Дрикус ставки опрокинул. Он не заметил Роба, отправив Жнеца в технический нокаут во втором раунде, и одержал шестую победу (пять досрочных) в шести схватках под эгидой UFC. Это был, несомненно, лучший бой в карьере Дю Плесси: давненько мы не видели Уиттакера столь неконкурентоспособным.

А после был стердаун и словесная перепалка с Адесаньей, вышедшим в октагон. И опять из-за того, кто имеет большую принадлежность к Черному континенту, — ждем африканскую битву до конца нынешнего года.

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Хейтера Махачева не заткнули, но потрепали

Поразительно, как Дэн Хукер много болтает и мало показывает в клетке. Имея четыре поражения в шести боях, новозеландский друг Волкановски без остановки поливает грязью Махачева, который, по словам «правдоруба», ставил себе капельницы во время весогонки перед боем с Алексом. Бред Хукера не впечатлил ни UFC, ни борцов с допингом, однако Дэн не унимался и продолжал провоцировать российского чемпиона, которому проиграл в одну калитку в 2021-м.

Однако в Лас-Вегасе новозеландец победил. И победил красиво: он проиграл Джэлину Тернеру первую часть боя, пережил нокдаун, однако под конец второго раунда переломил ход жесткого противостояния и, обливаясь кровью, забрал схватку раздельным решением судей.

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Безнадежный бой непобежденных

История американца Бо Никала уникальна. Парень с тремя профессиональными боями ворвался в UFC и до дебюта назывался журналистами одной из будущих звезд лиги. Сложно понять, как работает машина промоушена по раскрутке звезд, однако на данный момент говорить о потенциале высококлассного борца настолько рано, насколько рано было короновать юного мексиканца Рауля Росаса-младшего, проигравшего во второй же схватке в лиге и быстро пропавшего с радаров.

Бо второй поединок в главном ММА-промоушене выиграл. На этой неделе он потерял соперника, так как Трезеан Гор снялся из-за травмы. На коротком уведомлении вышел не знающий поражений дебютант Вэл Вудберн, и попал под каток. Партера даже не было: тотальный фаворит за 38 секунд нокаутировал неизвестного оппонента и продолжил парад финишей на UFC 290.

Теперь у Никала 5−0, однако настоящие проверки для Бо еще впереди.

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Последний выход Беспощадного

В главном бою прелимов прощальный аккорд исполнил прославленный ветеран Робби Лоулер. Американцу уже 41 год, великие битвы против Карлоса Кондита, Джонни Хендрикса и Рори Макдональда (за кровавый замес с которым американца и включили в Зал славы UFC) давно позади — до этого уикенда у экс-чемпиона лиги было пять поражений в шести последних поединках. Возможно, остановиться стоило раньше… Но лучше поздно, чем никогда. Сегодня Лоулер нокаутировал Нико Прайса на первой же минуте боя и ушел под овации стадиона, скандировавшего «Робби! Робби!».

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Стоит отметить, что на завершившемся шоу мы увидели сразу четыре боя с финишами на первой минуте. Помимо Бо и Лоулера, быстрые победы одержали Хесус Агилар из Мексики (17 секунд) и бразильянка Дэнис Гомес (20 секунд). Потрясающе!

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Лучший бой вечера: Морено против Пантожи;