Новое убийство от величайшего полулегковеса. Волк снова идет за Махачевым
Волкановски нокаутировал Родригеса и в пятый раз защитил титул UFC в полулегком весе.
Волкановски нокаутировал Родригеса и в пятый раз защитил титул UFC в полулегком весе.
На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился 290-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), приуроченный к Международной бойцовской неделе. Кард был богатым на крутые бои, и практически все из ожидаемых афиш оправдали ожидания фанатов — рассказываем о «титульниках», претендентской схватке и запоминающемся уходе члена Зала славы UFC на покой.
Месяц назад казалось, что мы узнали имя следующего соперника Ислама Махачева. Бразилец Чарльз Оливейра уничтожил Бенеила Дариуша и ожидаемо бросил вызов чемпиону UFC из России.
Промоушен же анонсировать реванш в Абу-Даби не спешил. Ведь поквитаться с Исламом хотел еще один звездный боец, австралиец Александр Волкановски. Но прежде чем рассуждать о новом походе в легкий дивизион и потенциальной встрече с преемником Хабиба Нурмагомедовым, абсолютному чемпиону промоушена в полулегком весе нужно был ликвидировать угрозу в лице чемпиона временного, мексиканца Яира Родригеса.
Мэйн ивент UFC 290 начался скучно. Фаворит оперативно прочитал Родригеса и начал бороть более габаритного соперника, забрав первые два раунда. В третьем мексиканец воспрял! Он стал перебивать Волка и успешно держать доминирующего чемпиона на дистанции. Но затем случился эпизод, который стал определяющим: спортсмены столкнулись головами, и Яир с трудом вернулся в бой.
Спустя несколько мгновений он напропускает, начнет пятиться и в итоге будет забит до технического нокаута.
Лучший полулегковес всех времен разделался с еще одним претендентом. Пять успешных защит у Волка — что дальше? Разумеется, бой за второе золото с Махачевым. А если Оливейру обогнать не удастся, тогда либо экзамен непобежденного испанца грузинского происхождения Илии Топурии, либо встреча с чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом, который после сведения счетов с Шоном О`Мэлли хочет подняться в более тяжелую весовую.
Болельщики, как, пожалуй, и руководство UFC, порядком устали от разборок короля «мухачей» Брэндона Морено с Дейвезоном Фигередо. Четыре очных встречи в титульных схватках — это, конечно, история, но большего застоя наилегчайший дивизион не заслужил. У него появился новый легитимный претендент — бразилец Алешандре Пантожа, который дважды побеждал Морено (первая виктория вне рекорда), шел за поясом первого чемпиона UFC из Мексики.
Второе по значимости событие 290-го номерного турнира получилось жарким. Все 25 минут бойцы перехватывали инициативу, устраивали размены в стойке и останавливались в шаге от сабмишена на земле… Победа могла отойти в любую сторону, но в итоге судьи выбрали претендента.
Триумф Пантожи раздельным решением — результат заслуженный. Но, по-видимому, подтвердить свое превосходство над Морено Алешандре придется вновь в титульном реванше.
Официальный претендентский поединок в среднем дивизионе, которым снова правит Исраэль Адесанья: яркий представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси против бывшего чемпиона Роберта Уиттакера. Многие хотели, чтобы именно африканец вышел победителем из этой схватки, ведь его вражда с Иззи растет день за днем, а очередная встреча Роба с Адесаньей вряд ли продаст много платных трансляций (PPV).
Однако из-за меньшего опыта и уровня оппозиции Дю Плесси открылся явным андердогом.
Что ж, Дрикус ставки опрокинул. Он не заметил Роба, отправив Жнеца в технический нокаут во втором раунде, и одержал шестую победу (пять досрочных) в шести схватках под эгидой UFC. Это был, несомненно, лучший бой в карьере Дю Плесси: давненько мы не видели Уиттакера столь неконкурентоспособным.
А после был стердаун и словесная перепалка с Адесаньей, вышедшим в октагон. И опять из-за того, кто имеет большую принадлежность к Черному континенту, — ждем африканскую битву до конца нынешнего года.
Поразительно, как Дэн Хукер много болтает и мало показывает в клетке. Имея четыре поражения в шести боях, новозеландский друг Волкановски без остановки поливает грязью Махачева, который, по словам «правдоруба», ставил себе капельницы во время весогонки перед боем с Алексом. Бред Хукера не впечатлил ни UFC, ни борцов с допингом, однако Дэн не унимался и продолжал провоцировать российского чемпиона, которому проиграл в одну калитку в 2021-м.
Однако в Лас-Вегасе новозеландец победил. И победил красиво: он проиграл Джэлину Тернеру первую часть боя, пережил нокдаун, однако под конец второго раунда переломил ход жесткого противостояния и, обливаясь кровью, забрал схватку раздельным решением судей.
История американца Бо Никала уникальна. Парень с тремя профессиональными боями ворвался в UFC и до дебюта назывался журналистами одной из будущих звезд лиги. Сложно понять, как работает машина промоушена по раскрутке звезд, однако на данный момент говорить о потенциале высококлассного борца настолько рано, насколько рано было короновать юного мексиканца Рауля Росаса-младшего, проигравшего во второй же схватке в лиге и быстро пропавшего с радаров.
Бо второй поединок в главном ММА-промоушене выиграл. На этой неделе он потерял соперника, так как Трезеан Гор снялся из-за травмы. На коротком уведомлении вышел не знающий поражений дебютант Вэл Вудберн, и попал под каток. Партера даже не было: тотальный фаворит за 38 секунд нокаутировал неизвестного оппонента и продолжил парад финишей на UFC 290.
Теперь у Никала 5−0, однако настоящие проверки для Бо еще впереди.
В главном бою прелимов прощальный аккорд исполнил прославленный ветеран Робби Лоулер. Американцу уже 41 год, великие битвы против Карлоса Кондита, Джонни Хендрикса и Рори Макдональда (за кровавый замес с которым американца и включили в Зал славы UFC) давно позади — до этого уикенда у экс-чемпиона лиги было пять поражений в шести последних поединках. Возможно, остановиться стоило раньше… Но лучше поздно, чем никогда. Сегодня Лоулер нокаутировал Нико Прайса на первой же минуте боя и ушел под овации стадиона, скандировавшего «Робби! Робби!».
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Стоит отметить, что на завершившемся шоу мы увидели сразу четыре боя с финишами на первой минуте. Помимо Бо и Лоулера, быстрые победы одержали Хесус Агилар из Мексики (17 секунд) и бразильянка Дэнис Гомес (20 секунд). Потрясающе!
БОНУСЫ
Лучший бой вечера: Морено против Пантожи;
Лучшее выступление вечера: Гомес и Дю Плесси.