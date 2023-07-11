Камару Усман назвал условие для боя против Шавката Рахмонова

«Да, это бой, который я бы принял, если бы он был за титул. Я имею в виду, что каждый боец мечтает стать чемпионом. Он думает об этом с самого детства. Если я чемпион, почему я должен отказываться от боя против Шавката? Если же это не ради титула, да еще мы тренируемся у одного тренера… Тогда в этом нет смысла», — приводит слова Усмана журналист Джеймс Линч.