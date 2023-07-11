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23:42 (мск), источник: Sport24

Камару Усман назвал условие для боя против Шавката Рахмонова

Топовый нигерийский боец UFC Камару Усман рассказал, в каком случае согласился бы на поединок против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова.

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«Да, это бой, который я бы принял, если бы он был за титул. Я имею в виду, что каждый боец мечтает стать чемпионом. Он думает об этом с самого детства. Если я чемпион, почему я должен отказываться от боя против Шавката? Если же это не ради титула, да еще мы тренируемся у одного тренера… Тогда в этом нет смысла», — приводит слова Усмана журналист Джеймс Линч.

Камару Усман провел 23 боя в ММА и одержал 20 побед. На счету Шавката Рахмонова 17 выигрышей в 17 поединках.

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